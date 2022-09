Giorgia Meloni, mesaj pentru Volodimir Zelenski după ce a câștigat alegerile: Puteți conta pe sprijinul Italiei

Liderul de extremă dreapta, care este pe cale să devină prima femeie premier din istoria Italiei, i-a răspus lui Zelenski la un mesaj în care președintele ucrainean o felicita pentru victoria în alegerile legislative, precizând că aşteaptă cu nerăbdare „o cooperare fructuoasă cu noul guvern”.

„Dragă Zelenski, știți că puteți conta pe sprijinul nostru loial pentru cauza libertății poporului ucrainean. Fiți tari și păstrați-vă credința neclintită!”, a scris Giorgia Meloni.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! ????????????????