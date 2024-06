Filmul coșmarului din Italia. Minutele teribile trăite de tinerii luați de ape. Anunț șocant făcut de autorități

După zeci de ore de la dispariţia lor, salvatorii continuă să lucreze neobosit, în speranţa, în cel mai rău caz, de a le înapoia trupurile familiilor lor.

Între timp, în cursul zilei de sâmbătă, telefonul mobil folosit pentru a trimite un SOS la numărul de urgenţă 112 a fost găsit. Aparatul - al cărui semnal fusese interceptat în ultimele ore - aparţine Patriziei Cormos, studenta de 20 de ani încă dispărută, şi se afla în geanta tinerei. Acesta a fost găsit sâmbătă, în apropierea malului râului, nu departe de podul Romano. Operaţiunile de localizare au fost posibile datorită sistemului Life Seeker, care utilizează un dispozitiv montat pe o dronă pentru a fixa şi localiza poziţia celulelor telefonice, chiar dacă telefonul mobil este închis.

Între timp, operaţiunile de căutare care au început cu elicopterele şi dronele Protecţiei Civile din Friuli Venezia Giulia au continuat în speranţa de a-i găsi pe tineri cât mai curând posibil.

Cei trei au ajuns pe jos pe o insulă de pietriş din mijlocul râului. Apoi, apa a crescut şi au rămas blocaţi. O înregistrare video îi arată cum se îmbrăţişează pentru a evita să fie luaţi de iapă. Pompierii au încercat să îi salveze aruncându-le o frânghie de sus, pe care tinerii nu au reuşit să o prindă. Apoi au dispărut în apă.

Pe malul râului a fost găsită o maşină BMW cu numere de înmatriculare româneşti. Pompierii au încercat, de asemenea, să folosească o scară întinsă deasupra râului pentru a-i salva, dar fără succes.

Potrivit celor reconstituite până în prezent, maşina cu cei trei tineri a ajuns la ora 13:20 la Ponte Romano din Premariacco. La ora 13:35 a fost dată prima alertă: şoferul unui autobuz şcolar municipal a lansat-o când i-a văzut pe cei doi în râu. La ora 13:50, când sosesc salvatorii, aceştia sunt deja cu apa până la genunchi. Apoi, la ora 14:00, încercarea cu scara eşuează.

Apoi, în film se vede cum tinerii încearcă să se agaţe de frânghii şi cum unul dintre ei o ratează la limită, până când potopul îi duce departe.

Căutătorii sunt încrezători că tinerii ar fi reuşit să se agaţe de nişte crengi şi poate să se apropie de malul râului.

"Nu ne aflăm într-o perioadă de inundaţii, dar oricine care locuieşte aici şi cunoaşte acest râu, care poate avea o creştere foarte rapidă a nivelului apei, exact ca un torent, nu ar fi îndrăznit niciodată să coboare în albia râului într-o zi ca aceasta", a declarat primarul din Premariacco, Michele De Sabata, pentru Corriere della Sera.

"Probabil că acei tineri nu au rezistat forţei sale de atracţie, aşa cum fac mulţi oameni în alte perioade ale anului, fără să-şi dea seama de riscuri", conchide el.

Tabăra de bază a salvatorilor a fost instalată în Orsaria. Înaintea şoferului, tinerii înşişi au fost cei care au dat alarma. În prezent, două sute de persoane îi caută în zonă pe cei trei dispăruţi cu elicoptere, bărci pneumatice, protecţie civilă şi salvamontişti.

Natisone este adesea supus unor inundaţii bruşte, după cum avertizează panourile care interzic scăldatul în zonă tocmai din cauza pericolului de înec. "Căutările vor continua în această noapte şi atât timp cât va fi necesar în zilele următoare", a declarat, sâmbătă Andrea D'Odorico,, care coordonează căutările.

"Situaţia meteo nu este în favoarea căutărilor. Sunt aşteptate condiţii severe şi în următoarele ore. Râul Natisone este în inundaţii, are un curent foarte puternic, este de natură torenţială şi are multe coturi, în care cei dispăruţi ar fi putut rămâne blocaţi", a mai spus acesta.

Patrizia Cormos, în vârstă de 20 de ani, era în al doilea an la Academia de Arte Frumoase Tiepolo din Udine şi locuia împreună cu familia sa în Basaldella di Campoformido. Bianca Doros, în vârstă de 23 de ani, sosise de câteva zile înainte din România pentru a petrece o perioadă de timp cu părinţii ei, care locuiesc la Udine. Alături de fete se afla iubitul Biancăi, Cristian Casian Molnar, 25 de ani, originar din România, care sosise în Italia cu câteva zile înainte, după un sejur în Austria, la fratele său.

Vineri dimineaţă, Patrizia dăduse un test necesar înainte de a susţine examenul de "Modelare 3D" (era în anul al doilea al cursului de licenţă în "Design interior şi arhitectură" la Academia de Arte Frumoase). Ideea era o excursie în aer liber, o destinaţie cunoscută sub numele de "Premariacco beach", plaja de pe râul Natisone, sub podul Ponte Romano din Premariacco. Sub privirile neputincioase ale multor trecători, cei trei au fost înghiţiţi de curent după ce au fost surprinşi de creşterea bruscă a nivelului apei. În momentul în care pompierii au ajuns în zonă, speranţele de a-i intercepta pe cei trei tineri erau deja minime.

Mărturie cutremurătoare făcută de mama uneia dintre cele două fete

"Doi prieteni veniseră să o viziteze", a declarat mama Patriziei, "Mă rugase să o las să meargă cu ei, să petreacă ceva timp împreună. Eu îi sugerasem să nu meargă, pentru că lucrase cu o seară înainte şi era obosită", a mai spus ea.

După ce au fost anunţat de carabinieri despre ce se întâmplă, părinţii au ajuns apoi la tabăra de bază din Via Mercato Vecchio, în Premariacco.

"Gândurile noastre în aceste ore se îndreaptă către cei trei tineri dispăruţi în râul Natisone, către familiile lor şi către întreaga comunitate din Friuli-Veneţia Giulia, care a fost afectată de vremea rea şi care este îngrijorată pentru ei. Mulţumim celor care lucrează neobosit la operaţiunile de căutare şi de urgenţă. Urmărim toate noutăţile cu cea mai mare atenţie şi profundă compasiune", a scris preşedintele Camerei Deputaţilor, Lorenzo Fontana.

