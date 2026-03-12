''Un ordin privind suspendarea activităţii a fost emis'', iar compania ''a procedat la retragerea şi la rechemarea tuturor produselor fabricate'', ''sub supravegherea serviciilor statului'', , au anunţat joi miniştrii Agriculturii şi Sănătăţii, care au precizat şi că doi pacienţi de peste 75 de ani au decedat, informează AFP.

Dintre cele 12 cazuri înregistrate în perioada septembrie 2025 - ianuarie 2026, şapte datează din ianuarie. Vârsta medie a pacienţilor este de 81 de ani. Două persoane cu vârste peste 75 de ani şi care ''prezentau comorbidităţi'' au decedat, se spune într-un comunicat.

Anchetele alimentare şi de trasabilitate realizate de serviciile statului ''au condus pe 24 februarie la suspectarea produselor puse pe piaţă de firma Drôme Ardeche Tradition'', a precizat ministerul.

Au fost prelevate mostre, iar analizele ''au permis, pe 10 martie, confirmarea, la unul dintre produsele acestei firme, a prezenţei unei tulpini a bacteriei genetic similare cu cele identificate la persoanele bolnave'', ceea ce ''confirmă legătura dintre aceste cazuri şi consumarea unor produse ale companiei''.

Persoanele care deţin astfel de produse ''nu trebuie să le consume'', avertizează autorităţile.

Produsele sunt ''caillettes'' (un fel de pateu), pateu în crustă şi mezeluri fierte şi au fost comercializate între 17 ianuarie şi 28 februarie. Sunt vândute sub numele ''Drôme salaisons'', ''Jules Courtial'' sau fără un brand comercial.

Listerioza, provocată de bacteria Listeria monocytogenes, este a doua cauză de mortalitate prin intoxicaţie alimentară, iar în Franţa face câteva zeci de decese pe an.