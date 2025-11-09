De la ce a început scandalul din Istanbul în urma căruia doi români au fost împușcați. Scenele șocante au fost filmate

Doi români au fost împușcați sâmbătă, la Istanbul, în timpul unei confruntări între proprietarul unui hotel din cartierul Taksim și cel al unei cafenele învecinate.

Din fericire, românii au fost răniți ușor și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În zonă au ajuns de urgență și reprezentanții Consulatului General al României la Istanbul.

Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Incidentul armat s-a petrecut sâmbătă dimineață, în jurul orei 10, în zona Taksim, cartierul Beyoglu, la mai puțin de un kilometru de fostul sediu al Consulatului General al României din Istanbul.

Proprietarul unui hotel din zonă s-a luat la ceartă cu cel al unei cafenele învecinate, din cauza gălăgiei. Inițial, primii care s-au luat la bătaie erau alți doi bărbați, unul dintre ei venit acolo pe o motocicletă. În scurt timp, conflictul a escaladat, iar proprietarul hotelului a ieșit cu pistolul în stradă și a început să tragă spre persoanele care se apropiaseră de el.

Scene surprinse de camere și martori

Scenele au fost surprinse atât de camerele de supraveghere din clădirile învecinate, cât și de trecători cu telefoanele mobile. A fost filmat inclusiv momentul în care atacatorul îndrepta arma spre martorii care nici nu fuseseră implicați în confruntare.

Martorii au alertat imediat poliția și echipele de prim-ajutor, iar accesul în zonă a fost restricționat.

Corespondent Știrile PRO TV: „Focurile de armă trase, după cum susțin jurnaliștii turci, de proprietarul hotelului - au făcut două victime. Sunt doi cetățeni români - după cum confirmă chiar Ministerul de Externe de la București. În imagini, au putut fi văzuți în apropierea atacatorului, dar deocamdată nu este clar dacă și ce rol au jucat în confruntare.”

Consulatul General al României de la Istanbul a fost apelat pe telefonul de urgență, iar câțiva reprezentanți ai corpului diplomatic au ajuns la locul atacului.

Victimele sunt în afara pericolului

Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea și se află în afara oricărui pericol.

Proprietarul hotelului care a tras cu arma a fost arestat la scurt timp, iar la percheziții, polițiștii turci au mai găsit un pistol.

