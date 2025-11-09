De la ce a început scandalul din Istanbul în urma căruia doi români au fost împușcați. Scenele șocante au fost filmate

Stiri externe
09-11-2025 | 21:43
×
Codul embed a fost copiat

Doi români au fost împușcați sâmbătă, la Istanbul, în timpul unei confruntări între proprietarul unui hotel din cartierul Taksim și cel al unei cafenele învecinate.

autor
Ovidiu Oanță

Din fericire, românii au fost răniți ușor și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În zonă au ajuns de urgență și reprezentanții Consulatului General al României la Istanbul.

Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Incidentul armat s-a petrecut sâmbătă dimineață, în jurul orei 10, în zona Taksim, cartierul Beyoglu, la mai puțin de un kilometru de fostul sediu al Consulatului General al României din Istanbul.

Proprietarul unui hotel din zonă s-a luat la ceartă cu cel al unei cafenele învecinate, din cauza gălăgiei. Inițial, primii care s-au luat la bătaie erau alți doi bărbați, unul dintre ei venit acolo pe o motocicletă. În scurt timp, conflictul a escaladat, iar proprietarul hotelului a ieșit cu pistolul în stradă și a început să tragă spre persoanele care se apropiaseră de el.

Citește și
Vecini
Ce spun vecinii bărbatului care s-a împușcat în cap într-un live pe internet. „A fost din cauza familiei, nu ştiu de ce”

Scene surprinse de camere și martori

Scenele au fost surprinse atât de camerele de supraveghere din clădirile învecinate, cât și de trecători cu telefoanele mobile. A fost filmat inclusiv momentul în care atacatorul îndrepta arma spre martorii care nici nu fuseseră implicați în confruntare.

Martorii au alertat imediat poliția și echipele de prim-ajutor, iar accesul în zonă a fost restricționat.

Corespondent Știrile PRO TV: „Focurile de armă trase, după cum susțin jurnaliștii turci, de proprietarul hotelului - au făcut două victime. Sunt doi cetățeni români - după cum confirmă chiar Ministerul de Externe de la București. În imagini, au putut fi văzuți în apropierea atacatorului, dar deocamdată nu este clar dacă și ce rol au jucat în confruntare.”

Consulatul General al României de la Istanbul a fost apelat pe telefonul de urgență, iar câțiva reprezentanți ai corpului diplomatic au ajuns la locul atacului.

Victimele sunt în afara pericolului

Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea și se află în afara oricărui pericol.

Proprietarul hotelului care a tras cu arma a fost arestat la scurt timp, iar la percheziții, polițiștii turci au mai găsit un pistol.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, istanbul, impuscaturi,

Dată publicare: 09-11-2025 19:09

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Bărbatul de 74 de ani din Neamț, care s-ar fi împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live, a murit. Cine este victima
Stiri Socante
Bărbatul de 74 de ani din Neamț, care s-ar fi împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live, a murit. Cine este victima

Bărbatul de 74 de ani care, luni, ar fi tras asupra sa în cap în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare, a murit, a anunțat joi Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Ce spun vecinii bărbatului care s-a împușcat în cap într-un live pe internet. „A fost din cauza familiei, nu ştiu de ce”
Stiri Virale
Ce spun vecinii bărbatului care s-a împușcat în cap într-un live pe internet. „A fost din cauza familiei, nu ştiu de ce”

Un bărbat de 74 de ani este în stare foarte gravă la spital, după ce s-ar fi împușcat în cap, în județul Neamț. Omul era în direct pe o rețea de socializare când a făcut gestul extrem. Un urmăritor din Galați a sunat după ajutor.

Tentativă de sinucidere transmisă live: un bărbat din Roman s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni pe TikTok
Stiri actuale
Tentativă de sinucidere transmisă live: un bărbat din Roman s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni pe TikTok

Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Roman, a fost găsit, luni, împuşcat în cap de poliţişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

 

Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. Reacția atacatorului
Stiri externe
Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. Reacția atacatorului

Bărbatul de 72 de ani care l-a rănit grav prin împușcare, în mai 2024, pe premierul slovac Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru terorism. Individul era un admirator al lui Fico, înainte să-și schimbe părerea despre acesta.

Un militar rus a fost împușcat de către unul dintre camarazii lui, în Moscova. Individul s-a sinucis ulterior
Stiri Socante
Un militar rus a fost împușcat de către unul dintre camarazii lui, în Moscova. Individul s-a sinucis ulterior

Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea Moscova, anunţă autorităţile, citate de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.

Recomandări
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de război face parte din viață
Romania, te iubesc!
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de război face parte din viață

  „Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea a III-a. Finlanda are o strategie de apărare totală, potrivit căreia toți cetățenii au un rol în cazul unui atac inamic.

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 12 lei
Stiri actuale
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 12 lei

Loteria Română a anunțat duminică seara că a fost câștigat marele premiu de la tragerea Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Fericitul câștigător a jucat un bilet de doar 12 lei, pe site-ul Loteriei Române.  

30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28