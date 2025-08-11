Cum găsești locurile cu internet gratuit în UE. Sunt 90.000 de locații publice, inclusiv în România

Stiri externe
11-08-2025 | 08:42
×
Codul embed a fost copiat

O informație utilă pentru cei aflați în vacanță: au acces la internet de mare viteză, gratuit, în peste 90.000 de locuri din Uniunea Europeană.

autor
Ana Tudoran

Este vorba despre muzee, parcuri, castele, clădiri ori piețe publice frecventate de turiști. Totul se datorează unei inițiative a Executivului de la Bruxelles.

La Cetatea Feldioara din județul Brașov poți afla informații și posta fotografii pe rețelele sociale fără niciun fel de costuri. Aici este unul dintre cele 90.000 de locuri din Europa unde există internet gratuit datorită aplicației WiFi4EU.

Aplicația oferă o hartă interactivă care permite utilizatorilor să localizeze cu ușurință punctele de acces.

Băiat: „Nu m-aș aștepta să găsesc Wi-Fi gratuit în aceste zone rurale, așa că este perfect."

Citește și
Miguel Uribe
Senatorul columbian Miguel Uribe, potențial candidat la preşedinţie, a murit la două luni după ce a fost împușcat

Bărbat: „E senzațional pentru turiștii străini, mai ales. Și noi, când vizităm în alte țări, vedem că se cam termină datele mobile și e bine să ai Wi-Fi gratuit."

Femeie: Și noi, cum venim din Germania, internetul e limitat de tot. Pe oriunde o găsim, o folosim”.

Rețeaua a fost creată cu sprijinul Comisiei Europene. Aproape 30.000 de localități au primit câte 15.000 de euro pentru echipamente și s-au angajat să plătească abonamentul la internet pentru cel puțin trei ani. Municipalitățile au ales punctele unde oamenii au acces gratuit la internet.

Sorin Tauș, primarul Comunei Feldioara: „Am stabilit anumite zone, anumite locații, cum ar fi Cetatea din Feldioara, parcurile din Feldioara, zonele de importanță, stațiile chiar de autobuz, baza sportivă”.

Dacă mergeți pe mica insulă Patmos din Grecia, în Sardinia sau în îndepărtată Guadelupa din Caraibe - care aparține de Franța - veți beneficia de aceeași facilitate.

UE pune presiune pe Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin: Ucraina trebuie să fie la masa discuțiilor

Sursa: Pro TV

Etichete: europa, turisti, internet,

Dată publicare: 11-08-2025 08:42

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Senatorul columbian Miguel Uribe, potențial candidat la preşedinţie, a murit la două luni după ce a fost împușcat
Stiri externe
Senatorul columbian Miguel Uribe, potențial candidat la preşedinţie, a murit la două luni după ce a fost împușcat

Senatorul Miguel Uribe, posibil candidat la preşedinţia Columbiei, împuşcat în cap în timpul unui eveniment de campanie, a decedat la spital, a anunţat luni familia sa, conform agenţiei Reuters.

A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român
Stiri externe
A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român

Trump a spus de două ori că se duce în Rusia pentru a se întâlni cu Putin, deși cea mai importantă întâlnire a ultimilor ani va avea loc în Alaska, pe teritoriul SUA. Alaska a fost preluată în 1867 de la Rusia prin negocierile purtate de un român.

Donald Trump: „Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război”
Stiri externe
Donald Trump: „Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război”

Îi voi spune lui Vladimir Putin: "Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești." Asta a declarat Donald Trump luni seara, adăugând însă că "nu depinde de el" încheierea unui acord între Rusia și Ucraina.

Recomandări
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12