UPDATE - Puternica soră a liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, a avertizat marți asupra „consecințelor teribile și inimaginabile” pe care le-ar putea avea aceste exerciții militare comune, care au început luni și care urmează să mobilizeze până pe 19 martie aproximativ 18.000 de soldați sud-coreeni și un număr neprecizat de soldați americani.

Forțele armate ale Seulului au detectat sâmbătă „zece rachete balistice neidentificate lansate din regiunea Sunan din Coreea de Nord în direcția Mării de Est în jurul orei 13:20” (06:20 ora României), a declarat Statul Major Interarme (JCS) al Coreei de Sud într-un comunicat, folosind denumirea coreeană a Mării Japoniei.

Chiar înainte de aceasta, Ministerul Apărării din Coreea de Sud anunțase că Phenianul a lansat cel puțin un „proiectil neidentificat” în direcția Mării Japoniei.

Ministerul japonez al Apărării a confirmat, de asemenea, lansarea, indicând pe contul său oficial de Twitter că „o presupusă rachetă balistică a fost lansată din Coreea de Nord”.

Phenianul a spulberat recent speranțele de detensionare diplomatică cu Seulul, al cărui aliat esențial în materie de securitate este Washingtonul, descriind ultimele eforturi de pace ale acestuia ca o „farsă stângace și înșelătoare”.

Anunțul privind lansările a survenit la câteva ore după ce prim-ministrul sud-coreean Kim Min-seok, aflat în vizită în Statele Unite, a declarat presei că președintele american Donald Trump considera că o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un ar fi „un lucru bun”.

Kim Jong Un a respins în același timp cu asprime gesturile de bunăvoință ale Seulului și ale președintelui său Lee Jae Myung, care lucrează de la învestirea sa, în iunie 2025, la reluarea dialogului bilateral.

Coreea de Nord „nu are absolut nimic de-a face cu Coreea de Sud, inamicul său cel mai ostil, și va exclude pentru totdeauna Coreea de Sud din categoria compatrioților”, a declarat Kim Jong Un la sfârșitul lunii februarie.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Ministerul sud-coreean al Apărării a indicat sâmbătă că Coreea de Nord a lansat cel puțin un „proiectil neidentificat” spre Marea Japoniei, relatează AFP.

Coreea de Nord a lansat „un proiectil în direcția Mării de Est”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat citat de agenția de știri Yonhap, referindu-se la denumirea coreeană a Mării Japoniei.

Washingtonul a condus eforturile de demontare a programului nuclear al Coreei de Nord timp de decenii, dar summiturile, sancțiunile și presiunile diplomatice au avut un efect redus.