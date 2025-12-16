Căutări în desfășurare după atacul de la Universitatea Brown. Suspectul este încă în libertate

Stiri externe
16-12-2025 | 19:58
brown

Pentru a patra zi la rând, continuă căutările individului care a ucis, în weekend, doi studenți și a rănit alți nouă, la Universitatea Brown, din Rhode Island.

autor
Știrile PRO TV

Locuitorii din zonă sunt terorizați la gândul că un criminal înarmat este încă liber. Autoritățile au reușit, totuși, să facă rost de imagini cu principalul suspect. În filmările făcute publice, fața bărbatului este acoperită, dar polițiștii speră ca cineva să-l recunoască după felul în care merge sau după haine.

Totodată, anchetatorii au transmis că cel căutat are o constituție robustă și în jur de 1 metru 75.

Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

Sursa: Pro TV

Etichete: atac, universitate, atacator, cautari,

Dată publicare: 16-12-2025 19:58

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident
Stiri actuale
Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident

Doi studenți au fost uciși, iar alte nouă persoane au fost rănite, după un atac cu armă de foc petrecut în campusul unei dintre cele mai prestigioase universități americane - Brown, din Rhode Island.

Momentul în care un trecător i-a furat arma unuia dintre atacatorii din Sydney. Zeci de oameni au fost răniți | VIDEO
Stiri externe
Momentul în care un trecător i-a furat arma unuia dintre atacatorii din Sydney. Zeci de oameni au fost răniți | VIDEO

Un număr de 16 oameni printre care un rabin de origine britanică și un israelian au fost uciși iar alți 29 au fost răniți într-un atac înfiorător care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 12 oameni au murit. Unul dintre atacatori a fost ucis, celălalt, prins

Rapoartele inițiale indicau faptul că cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney.

Recomandări
Ce vrea Putin, de fapt, de la Europa. “Avem în fața noastră un adevărat inamic, care vrea să ne distrugă. Să nu fim orbi”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce vrea Putin, de fapt, de la Europa. “Avem în fața noastră un adevărat inamic, care vrea să ne distrugă. Să nu fim orbi”

Rusia lui Vladimir Putin nu vrea să cucerească Europa cu armata, ci să o „finlandizeze”, adică să o transforme forțat într-o regiune neutră din punct de vedere militar, care să nu îi conteste autoritatea pe continent.

Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Stiri externe
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Aproape 80 de țări au înființat o comisie internațională menită să asigure Ucrainei despăgubiri de război pentru daunele de sute de miliarde de dolari provocate de Rusia. În paralel, Kremlinul cere despăgubiri Europei pentru că-i blochează activele.

Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD
Stiri Politice
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Decembrie 2025

56:36

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28