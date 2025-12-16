Căutări în desfășurare după atacul de la Universitatea Brown. Suspectul este încă în libertate

Pentru a patra zi la rând, continuă căutările individului care a ucis, în weekend, doi studenți și a rănit alți nouă, la Universitatea Brown, din Rhode Island.

Locuitorii din zonă sunt terorizați la gândul că un criminal înarmat este încă liber. Autoritățile au reușit, totuși, să facă rost de imagini cu principalul suspect. În filmările făcute publice, fața bărbatului este acoperită, dar polițiștii speră ca cineva să-l recunoască după felul în care merge sau după haine.

Totodată, anchetatorii au transmis că cel căutat are o constituție robustă și în jur de 1 metru 75.

