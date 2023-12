Micii antreprenori români, forțați să apeleze la un retailer online consacrat, ca să-și vândă afacerile

Fac asta pe diferite platforme online.

Unii dintre ei nici măcar nu au site-uri proprii ori au ajuns să le dezvolte mult mai târziu, după ce și-au stabilit un capital generos folosid doar serviciile puse la dispoziție de mari retaileri. Afaceri asemănătoare există și în America și Asia. Un model internațional care a prin amploare și în Europa de Est.

Într-o fabrică din Tunari, județul Ilfov, sunt produse zilnic zeci de saltele care sunt vândute apoi pe diferite platforme online, în țară, dar și în străinătate.

Cristi Prevenda, co-fondator: ”Se pot matlasa pe această mașină până la 3 cm de materiale – vata – poli..tesuturi, tnt. Mașina asta îmbină fețele saltelei. Mașina de matlasare”.

Fondatorii au important inițial saltele din Italia, dar din 1998 au început producția proprie. Totul s-a schimbat, însă, în 2014 când au început să vândă și printr-un marketplace.

Cristi Prevenda, co-fondator: ”Singura șansă în momentul ăsta ca să vinzi este online-ul. Poți face asta individual, fără să apelezi la un retailer mare online? Este foarte greu!”

Acum au ajuns la o cifra de afaceri de peste 5 milioane de euro, dar împart profitul cu retailerii online.

Cristi Prevenda, co-fondator: ”Aici este o singura saltea? Da, și toate așa pleaca. Și chiar și așa costurile de transport sunt exagerat de mari. Sunt clienți pe care nu-i găsești acasă, se răzgândesc. S-au dus, ne-am luat o taxă, s-au întors pe altă taxă. Și toate saltelele de aici pleacă în România, Ungaria și Bulgaria.”

În aceleași țări pleacă produse și dintr-o casă din Baia Mare. Fondatorii acestei afaceri importă produse din China.

Telefoane, ceasuri, boxe sau biciclete, pe care le vând apoi către piața din Europa de Est.

Ioana Szentlaszloi, co-fondator: ”Aceasta este o parte din depozitul nostru, unde depozităm biciclete, trotinete electrice de dimeniuni mari, cutii. Acum suntem doar iarna aici cu birourile si cu câteva dintre trotinetele si bicicletele electrice pregătite pentru eventuale comenzi iarna, desi sunt mai putine.”

Inițial au vândut doar intermediul mai multor retaileri online, dar, de curând, și-au lansat și propria platforma. Uneori au și 100 de comenzi pe zi. În 4 ani au ajuns la o cifra de afaceri de aproape 2 milioane de euro.

Ioana Szentlaszloi, co-fondator: ”Coletele după ce sunt deja impachetate sunt puse frumos in cutii, noi le numărăm și așteptăm curierul. Împachetăm non stop până viner curierul, după ora 3-4, pentru că ne dorim ca fiecare comandă să fie expediata astăzi, să ajungă cât mai repede la clienți.”

Și tot din Baia Mare sunt livrate acum în toata țara, prin diferite marketplace-uri, și tastaturi personalizate. Un produs 100% românesc. Ideea unor tineri pasionați de tehnologie.

Ei au vândut inițial pe cont propriu și au reușit între timp să-și deschidă și două magazine fizice, în Cluj și București.

Opțiunea de marketplace a apărut abia după ce au reușit să vândă mai bine de 50.000 de tastaturi concepute de ei.

Recent au apărut site-ul unui mare retailer online și produsele din acest magazin dedicat pasionatilor de muzică, dar și profesioniștilor.

Robert Graur, antreprenor: ”Depinde foarte mult de modelul de business și de produsele pe care le vinzi pentru că dacă ai niste produse de larg consum este mult mai simplu să le pui undeva unde traficul este deja creat, unde un brand deja investește în partea de advertising și unde credibilitatea deja exista.”

Obiectivul lor este să ajungă la cât mai mulți oameni într-un timp cât mai scurt. Așa s-au înscris și pe o platformă care asigură livrări în acceași zi.

Robert Graur, antreprenor: ”Ceea ce ne dorim noi cel mai mult este să ajutăm persoanele când sunt fix în mijlocul evenimentului și descoperă că li s-a stricat un cablu sau le lipsește un cablu și să poată să-l comandă fix atunci, să le ajungă în 30-40 de minute.”

Doar pe site-ul celui mai mare retailer online din țara noastră sunt înscriși mai bine de 40.000 de antreprenori români. Vând produse din diferite categorii.

Alexandru Niculescu, vicepreședinte operațiuni retailer online: ”Avem un sistem robotizat de depozitare și de ridicare a produselor stocate în depozit. Avem 430 de roboți care practic aduc produsele la om cand avem nevoie să expediam articolele comandate de clienți. OK și dacă sellerii vostri beneficiaza de toata aceasta infrastructura, ce inseamna asta pentru ei, in procente? Sellerii nostri dacă este să ne uităm așa cresc exponential adoptia acestui serviciu pe care îl oferim. Prin modalitatea noastră de expediere, de procesare a articolelor, le-am deschis accesul la aceasta infrastructura și ne-am uitat că anul acesta exista in stoc aproximativ 3, 5 milioane de articole. Ceea ce înseamnă o crestere de peste 3 ori față de anul anterior.”

Fiecare retailer online vine cu infrastructura și regulile sale.

Comisoanele pe care micii producători le suportă pentru a fi listați pe marile platforme variază între 8 – 30 de procente.

Sunt, însă, și retaileri care nu acceptă afaceri care au o cifră de afaceri mai mică de 500.000 de euro.

Monica Ciolănel, director marketplace retailer online: ”Avem o singură taxă de livrare și atunci un client poate să pună în coș produse de la mai mulți selleri, plătește doar o singură taxă. Fiind același curier de multe ori livrările se adună astfel încât un singur curier vine și livrează, chiar dacă sunt de la doi, trei selleri produsele din acceasi comanda și nu mai trebuie să aștepte doi, trei curieri diferiti si tot noi ne ocupam de logistica necesara returului.”

Un marketplace este până la urmă o platformă pe care mai mulți furnizori de servicii și produse își expun ofertele online, iar competiția este benefică în primul rând clienților.

Asta s-a vâzut și anul acesta de Black Friday, când am avut parte de cea mai variată gamă de produse și oferte de până acum.

Dată publicare: 09-12-2023 11:56