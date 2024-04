Espressorul, cel mai bun prieten al matinalilor. Patru modele inteligente, testate la iLikeIT

Avem patru modele diferite, de la patru brand-uri diferite, și încercăm să vedem care dintre aceste aparate ne oferă cea mai bună cafea. Și începem cu acest model de la DeLonghi - La Specialista Maestro, care are această funcție de extracție la rece a laptelui, și îmbină perfect știința din spatele cafelei cu textura laptelui. Practic, te ajută de devii un barista profesionist în propria locuință, fără să depui prea mult efort. În plus, nu are cum să nu te bucure faptul că tehnologia de ultimă generație este încorporată într-un design contemporan.

Aparatul are cinci trepte de temperatură pentru procesul de infuzare, iar boabele sunt râșnite într-un mod foarte dinamic. Există, însă, și opt băuturi presetate, dacă vreodată nu ai răbdarea necesară pentru a încerca o rețetă nouă. Poți să te bucuri de apă caldă pentru ceaiuri și infuzii, dar și de un cappuccino, flat white, latte machiato sau diverse băuturi reci.

Și continuăm cu cel mai nou epressor de la Nespresso - modelul Vertuo Creatista. Un aparat din oțel inoxidabil, cu un design minimalist, care se integrează foarte ușor în orice locuință modernă. Este mai mic și mai ușor decât modelul De'Longhi. Îndrăznesc să spun că este pentru cei care au mai puțin timp, care sunt mereu pe fugă...pentru că este și mult mai ușor de curățat, de întreținut, dar în același timp funcționează doar cu capsule. Deci, depinde ce vă doriți de la espressorul vostru. Cum vreți să fie cafeaua pe care o beți în fiecare zi.

Ambele aparate au finisaje metalice premium, foarte elegante. Și, la fel și la acest model, nu lipsește nici recipientul din oțel inoxidabil pentru lapte. Are și un tub de abur încorporat pentru spumarea laptelui, iar noutatea este că acum putem să ne conectăm și telefonul mobil la acest espressor prin aplicația dedicată. Acolo găsim rețete pentru băuturi noi, calde și reci, și primim indicații la fiecare pas. Spuma laptelui poate fi ajustată automat. Aparatul are trei niveluri de temperatură. Cafeaua dorită este gata în doar 30 de secunde, iar spuma laptelui este gata în mai puțin de 10 secunde. Ce îmi place mie foarte mult la acest model este oprirea automată atunci când aparatul nu este folosit. O funcție sustenabilă, mai ales dacă folosești aparatul doar în prima parte a zilei.

O funcție pe care o întâlnim și la acest espressor de la Tchibo, un model pe care nu l-am mai încercat până acum, dar care m-a bucurat foarte tare prin faptul că permite utilizatorului să prepare două cafele în același timp. Este un model destul de ușor, de compact, are doar 18 cm. Cred că îi găsim loc în orice bucătărie. Și așa cum am spus și mai devreme, la acest model poți prepara două cafele în același timp, și o face într-un mod destul de silențios. Iar în cazul în care îți dorești o cafea mai tare, ai și funcția aceasta de Intense+, care îi amintește aparatului să folosească mai multe boabe. În plus, puteți ajusta și gradul de măcinare al cafelei. Toate informațiile sunt afișate pe ecranul său tactil și are și un meniu foarte intuitiv.

Iar ultimul aparat despre care vorbim astăzi este de la Philips - este un LatteGo, care bucură orice iubitor de cafea. Și aici avem un ecran tactil foarte util. O gamă destul de largă de băuturi presetate. Spuma laptelui, la fel, poate fi ajustată. Este un espressor automat cu 12 trepte de măcinare a cafelei și un filtru AquaClean încorporat. Spuma de lapte este fină și cremoasă, fix datorită funcției LatteGo. Practic, aceasta este specialitatea acestui barista încorporat în acest esspressor. Are și multe accesorii, toate sunt detașabile, iar asta ajută utilizatorul în procesul de curățare. De altfel, la fel se întâmplă cu fiecare dintre aceste espressoare. Aceasta a fost selecția noastră de anul acesta. Mai multe detalii găsiți și pe site-ul nostru, stirileprotv.ro, la secţiunea iLikeIT. Și așteptăm întrebările voastre și pe Instagram, Facebook, chiar sunt curioasă ce espressoare folosiţi voi sau ce vă doriți de la următorul vostru aparat de cafea.

