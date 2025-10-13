Fraudele financiare sunt tot mai sofisticate. Mihai Rotariu, DNSC: Nimeni nu-ți oferă după o lună de 10 ori suma investită

Atenție la reclamele de investiții, în care se promit câștiguri mari, rapid și sigur. 3 din 10 români au pierdut bani la un moment dat ca urmare a unor fraude financiare, arată un studiu recent.

Care sunt metodele atacatorilor și la ce să fim atenți pentru nu ajunge victime, aflăm de la Ștefana Todică și invitatul ei, Mihai Rotariu, coordonator Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Ștefana Todică: Foarte mulți oameni sunt contactați, li se promit câștiguri rapide, începe să devină un fenomen îngrijorător, pentru că oricine poate deveni victimă. Cum am ajuns aici, cum sunt țintite victimele?

Mihai Rotariu: Metodele atacatorilor sunt din ce în ce mai bine puse la punct, sunt din ce în ce mai complexe. Atacatorii se folosesc și de instrumente de Inteligență Artificială. Mult mai bine se pricep la aceste instrumente decât noi, utilizatorii, să le folosim pentru a ne apăra. Folosindu-se de Inteligența Artificială, fie manipulează imagini, fie manipulează videoclipuri, astfel încât să ne convingă de faptul că scenariul pe care ni-l prezintă este unul plauzibil, este unul real.

Ștefana Todică: Care sunt metodele? Ce ați descoperit la DNSC, cum au avansat?

Mihai Rotariu: În general, atacatorii te sună sau te contactează pe mail, prin SMS sau chiar pe social media și își propun o anumită oportunitate de investiții. Sau te emoționează. Ăsta e primul element pe care trebuie să-l luăm în considerare, pentru că emoția poate fi pozitivă sau negativă. Am câștigat un premiu la un concurs pe care nu l-am accesat sau un anumit cont de-al nostru este blocat și trebuie să furnizăm date sau există posibilitatea ca respectivul interlocutor să ne spună că sună din partea băncii și că s-a contactat un credit în numele nostru și vom fi contactați ulterior de către poliție. Desigur, tot atacatorii ne sună din partea poliției și cer date sensibile – date financiare, date personale, date de card pe care ulterior le pot monetiza. Principalul scop al atacatorului este să facă bani de pe urma noastră, prin astfel de capcane.

”Să ne folosim reflexul de securitate pe care îl avem în viața reală”

Ștefana Todică: Cum să reacționăm la ce să fim atenți? Poate mulți dintre noi chiar am vrea să investim, să ne gândim pe termen lung cum să înmulțim banii.

Mihai Rotariu: În primul rând, să fim vigilenți și răbdători. Să ne folosim reflexul de securitate pe care îl avem în viața reală – adică să ne documentăm mai mult, să căutăm mai multe informații despre aceste oportunități. Dacă nu găsim informații din surse cu reputație, atunci, cel mai probabil, este vorba despre o capcană. Și imaginați-vă că este vorba și despre o lipsă de educație financiară, pentru că nimeni, în momentul în care investești o sumă de bani, nu-ți oferă după o lună de zece ori suma investită.

Informațiile complete pot fi obținute din video-ul atașat.

