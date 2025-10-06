Cum ajungi să câștigi 100.000 de dolari pe an, lucrând din România. Antreprenor: „Piața IT trece printr-o schimbare”

Piața IT din România traversează o perioadă dificilă. Salariile multor angajați au scăzut, în timp ce unele companii au anunțat chiar concedieri.

Totuși, noua taxă anunțată de președintele american Donald Trump, pentru angajații cu viză de lucru, îi face pe mulți specialiști să spere că marile firme americane își vor externaliza o parte din servicii și vor apela la specialiștii europeni sau chiar români.

Despre piața IT și ce înseamnă să lucrezi pentru companii din Statele Unite, din România, a vorbit Ionuț Antiu, consultant și antreprenor, invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani.

Ionuț Antiu: „Putem observa că piața trece printr-o schimbare, mai degrabă decât printr-o scădere. Sunt mai mulți posibili factori. Primul este optimizarea lucrului cu inteligența artificială. AI-ul mărește productivitate angajatului și atunci companiile nu mai văd un motiv să angajeze oameni noi. Apoi, sunt aceste tensiuni geopolitice care împiedică companiile mari să facă investiții și să deruleze programe noi de dezvoltare. Și un al treilea factor, schimbările legislative locale din România. Cred că domeniul trece printr-o schimbare, în sensul că este nevoie de alte abilități acum de la un specialist IT.”

Trump influențează oportunitățile pentru români

Totuși, o speranță vine din Statele Unite. Taxa anunțată de Donald Trump pentru companii, de 100.000 de dolari, pentru fiecare angajat care lucrează acolo cu viză de lucru H1B, i-ar putea face pe antreprenorii americani să se îndrepte către specialiștii români

Ionuț Antiu: „Ne așteptăm ca firmele americane să încerce să acopere acest deficit angajând ori în țările lor secundare ,din România și din Europa, care există și astăzi, ori contractând firme de outsourcing din Europa.”

La cât poate ajunge salariul unui specialist român care lucrează pentru o companie americană

Ionuț Antiu: „Colegii mei care lucrează din România câștigă în jur de 100.000 dolari pe an. Asta înseamnă și că tu trebuie să-ți înființezi un PFA sau un SRL cu care să lucrezi direct cu cei din state. Asta înseamnă că tu trebuie să-ți plătești singur taxele, și nu ai asigurarea angajatului clasic. Trebuie să știi că contractul tău se poate termina aproape oricând, la fel cum se poate întâmpla și pentru un angajat din Statele Unite.”

