Ministerul Finanțelor a publicat un proiect care prelungește și extinde schema de sprijin pentru transportatorii de mărfuri. Aceștia vor primi compensații pentru motorină până în aprilie 2027.

În mai multe state europene autoritățile au început să plafoneze prețurile sau să limiteze alimentarea la pompă. Transportatorii își planifică rutele astfel încât să alimenteze la benzinăriile cu cele mai bune prețuri.

Rezervele de motorină pentru șoferi

Chiar dacă prețurile sunt plafonate doar pentru vehiculele înmatriculate în Ungaria, șoferii români consideră mai avantajos să alimenteze peste graniță.

Transportator: „Mai alimentăm și prin Slovenia, și prin Croația. În România este dezastru cu prețul la motorină. Dezastru total.”

Ministerul Finanțelor propune prelungirea schemei de ajutor de stat pentru transportatori pentru a compensa creșterea prețului la motorină. Ajutorul va fi sub formă de grant până pe 30 aprilie 2027 și va acoperi motorina cumpărată până pe 31 decembrie 2026.

Pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026, sprijinul va fi de 0,85 lei/litru. Bugetul total este estimat la peste 652 de milioane de lei și va ajunge la aproximativ 6.200 de operatori economici.

George Stuparu, transportator manager companie: „Avem motorină vrac pe care o comandam în fiecare săptămână, avem un stoc de 30 de mii de litri, dar începând cu 09.03 nu s-a mai vândut motorină vrac. Nu mai putem să cumpărăm motorină vrac din stație, nu știm dacă se speculează sau chiar sunt probleme de stoc.”

Radu Dinescu, UNTRR: „În România avem cea mai mare acciză din ultimii 35 de ani, peste 550 de lei.”

Măsuri pentru fermieri

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că analizează un mecanism prin care fermierii să cumpere motorină la preț redus, direct de la pompă, fără să mai aștepte rambursarea accizei și a TVA.

State europene iau măsuri pentru protejarea stocurilor și a cetățenilor. În Slovenia, motorina este plafonată la 1,5 €/litru și limite de 200 l pe tranzacție. În Croația, plafonarea prețurilor a fost reactivată pentru 14 zile, începând cu 10 martie 2026.

Impactul războiului din Orientul Mijlociu

Războiul provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie, susțin experții Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). Aprovizionarea globală se așteaptă să scadă cu 8 milioane de barili pe zi în martie, ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz.

Secretarul Chris Wright, Departamentul Energiei: „Strâmtoarea Ormuz trebuie și va fi redeschisă. Armata americană este acolo pentru a rezolva problema și a menține rafinăriile asiatice funcționale.”