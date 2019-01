Sumele fabuloase pe care le strâng preoții de Sărbători. ”Oamenii dau cât îi lasă inima”

Pro TV

Un preot ajuns în ziua de Sfântul Ion în redacția Profit a mărturisit că deși este greu să meargă prin frig cu Boboteaza la enoriași, recompensa este una pe măsură.

Potrivit acestuia, un preot „norocos” poate adună în doar 2 - 3 zile până la 2.500 - 3.000 de euro pentru parohiile mici sau medii.

”Preoţii nu cer nimic, oamenii ne dau cât îi lasă inima. Cei cu nume de sfânt dau mai mult, alţii ne dau şi carne, cârnaţi sau sticle cu băutură.. Încă nu am făcut un calcul exact, dar în ziua de Sf. Vasile şi de Bobotează cred că am strâns undeva la 3500 Euro. Poate vi se pare mult, dar să ştiţi că aşa mai compensăm şi noi veniturile mici de peste an”, a declarat C. I, preot la o parohie din Argeş, conform profit.ro.

Întrebat dacă pentru aceste sume emite vreo chitanţă sau alt tip de document acesta a spus că nu are cum atât timp cât aceste sume sunt donaţii.

”Oamenii sunt convinşi că nu dau popii banii, ci îi dau bisericii de care aparţin. Şi ce chitanţa să dau: la carne sau la sticlele de vin pe care mi le oferă?”

„Am un fost coleg, acum preot la o parohie în Piteşti care câştigă de Sf. Vasile şi Boboteaza cel puţin 6000 Euro. Anul ăsta chiar mi-a zis că din banii strânşi de Bobotează îşi va termina casa care o are în construcţie. Desigur va lăsa ceva din banii ăştia şi în vistieria bisericii”, a mai spus preotul.

Aceşti bani scapă de impozitare.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer