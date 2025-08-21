Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar

21-08-2025 | 19:45
Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre cele mai mari prețuri din Uniune.

Ștefana Todică

Scurtarea lanțului de tranzacționare pe piața de energie, investiții în rețele și eliminarea speculei sunt câteva dintre propuneri.

În plus, ar urma să avem și în România tarife diferențiate, adică prețuri mai mici în intervalele orare în care producția este mare, așa cum se întâmplă în alte țări europene. Experții în energie spun însă că implementarea acestor măsuri ar putea dura ani.

După discuții cu reprezentanți ai producătorilor, furnizorilor și instituțiilor din domeniu, ministrul Energiei propune 8 soluții care ar duce la scăderea facturilor.

Printre ele se numără și implementarea tarifelor dinamice și a contorizării inteligente.

Florin Manole
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august

Vârfurile de consum sunt, în general, seara, între orele 18 și 22. Însă cea mai ieftină energie produsă și tranzacționată pe bursă este între orele 11 și 18, mai ales că producția de energie verde a crescut.

De exemplu, la începutul acestei săptămâni, marți, între 11 și 13, prețul energiei a fost de cel mult 52 de lei pe MWh, în timp ce în intervalul de vârf de seară a ajuns până la 1.500 de lei pe MWh.

Dacă oamenii și companiile ar adapta consumul în funcție de preț – de exemplu, să programeze mașinile de spălat sau alte electrocasnice la prânz – ar plăti mai puțin, s-ar reduce presiunea pe rețele și ar scădea și necesarul de importuri, pentru că sunt zile când România importă multă energie.

Pentru asta este nevoie de contorizare inteligentă, care există în prezent la doar o treime din clienți.

Ministrul promite accelerarea procesului de digitalizare.

Dan Tudose, expert energie verde: „Tariful diferențiat, alături de contoarele inteligente, vor reduce din incertitudine și vor transparentiza modul în care facturile de energie arată. Este un proiect care va dura cel puțin doi-trei ani ca implementare.”

Pe listă apar și alte măsuri, cum ar fi eliminarea speculei, scurtarea lanțului de tranzacționare pe piață, dar și investiții în rețele pentru o mai bună conectivitate cu Europa de Vest.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Împreună cu europarlamentarii români, indiferent din partidul din care fac parte, să facem absolut toate demersurile pentru a găsi finanțări pentru interconectare cu rețelele din Europa de Vest, care azi produc și vând energie ieftină.”

Experții spun că unele propuneri nu sunt noi, dar nu au fost implementate până acum.

Corina Murafa, expert energie: „Toate aceste mecanisme propuse trebuie operaționalizate. Va fi foarte greu de pus în aplicare fiecare măsură de acolo, astfel încât promisiunea asta cu -24% la factură eu nu cred că se va materializa într-un timp prea scurt, dar mult succes Ministerului, pentru că e nevoie de genul acesta de măsuri.”

Alături de promisiunea că va crește și producția, aceste măsuri au fost incluse într-un memorandum care ar urma să fie adoptat la următoarea ședință de Guvern.

Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de zece ani de închisoare, în urma accidentului de la 2 Mai. Decizia este definitivă

energie, guvern, masuri

21-08-2025 19:43

Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia

Preluarea E.ON Energie România S.A. de către unguri nu a fost avziată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD). Hotărârea a fost trimisă Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care are decizia finală.

Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie începând de miercuri, 20 august, pe platforma special concepută.

Guvernul a lansat platforma pentru tichetele de energie electrică. Cum se obține voucherul de 50 de lei lunar
Guvernul a lansat platforma pentru tichetele de energie electrică. Cum se obține voucherul de 50 de lei lunar

Platforma pentru acordarea voucherelor de energie a devenit funcțională, iar românii cu venituri reduse pot primi un ajutor de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la electricitate.

Prețul gazelor în Europa a scăzut la cel mai mic nivel din acest an înaintea întâlnirii dintre Trump și Zelenski
Prețul gazelor în Europa a scăzut la cel mai mic nivel din acest an înaintea întâlnirii dintre Trump și Zelenski

Prețul gazelor din Europa a scăzut luni la un nivel minim pentru acest an înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, în condițiile în care un eventual acord de pace ar duce la un volum mai mare de energie pe piață, dinspre Rusia.

Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

LIVE TEXT | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, de la ora 21:45. Echipele de start
LIVE TEXT | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, de la ora 21:45. Echipele de start

FCSB se va duela, astăzi, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:45.

Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1, se revoltă. DGASPC: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18... Nu există”
Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste, pe A1, se revoltă. DGASPC: „Ce iubire la 13 ani, cu unul de 18... Nu există”

În timp ce ancheta își urmează cursul, familiile îi înmormântează pe cei doi îndrăgostiți care au sărit în fața unui camion pe autostrada București-Pitești, pentru că nimeni nu le-ar fi acceptat povestea de iubire.

