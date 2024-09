Cele mai noi tendințe pe piața imobiliară. Românii au devenit mai exigenți și caută locuințe spațioase, aproape de metrou

Însă cum oferta este restrânsă și prețurile tot mai mari, mulți clienți amână cumpărarea unei locuințe.

Mai ales după pandemie, se caută case sau apartamente mai mari, aproape de stații de transport în comun, parcuri și centre comerciale.

Bărbat: „Zona mi-a plăcut mie. M-a interesat în primul rând să fie parc, să fie un magazin, diverse chestii, un magazin, o școală. E mai util, mai rapid, da, și traficul.”

Tânără: „Un studio”.

Reporter: A fost greu să găsești?

Tânără: „Foarte greu, pentru că erau mai multe cerințe, și să fie aproape de metrou, și prețul să fie ok, și tipul de credit, am studiat ceva până am ales”.

Iulia Iana, reprezentantul unui complex imobiliar: „33% dintre căutătorii de case din ultima vreme caută o suprafață mai mare, pentru că work from home, pentru că pandemie, pentru că nevoia de spațiu a generat această cerere în piață. Una dintre durerile cele mai mari ale clienților este timpul pe care îl petrec în trafic, astfel în ultima vreme veți vedea o concentrare a ansamblurilor rezidențiale noi în jurul staților de metrou”.

Florin Bădița, reprezentantul unui complex imobiliar: „Oamenii caută să fie cât mai aproape de job din cauză că orașul este foarte aglomerat și caută în primul rând o locuință care să fie spațioasă”.

Doar că prețurile pe piața imobiliară sunt în creștere, iar deocamdată clienții sunt putini.

O locuință este un obiectiv greu de atins pentru foarte mulți români, în continuare, pentru că aceștia sunt atenți pe ce dau banii. Numai în luna august au fost cumpărate aproximativ 51.000 de locuințe, cu peste 8.000 mai puține față de aceeași perioadă din 2023.

Ionuț Hrincu, reprezentantul unui complex imobiliar: „Clienții au devenit din ce în ce mai atenți cu achiziția, doresc apartamente mai calitative, nu mai vor să dea banii pe orice există în piață acum, doresc materiale de calitate, locuința să fie cât mai confortabilă”.

Cu toate că luna trecută piaţa imobiliară a dat semne de încetinire, în primele 7 luni ale acestui an au fost vândute cu peste 13.000 mai multe case comparativ cu aceeași perioadă din 2023. La această creștere a contribuit și faptul că românii se împrumută din nou din bănci.

Valentin Anghel, broker de credite: „Există soluții pentru toată lumea și pare că aproape oricine poate să obțină un credit și să își achiziționeze un imobil”.

Pentru a convinge totuși cumpărătorii, la târgul imobiliar care are loc zilele acestea în Capitală, dezvoltatorii au diverse reduceri.

Cristina Bercea, directorul de comunicare al Târgului Național Imobiliar: „Această ediție a Târgului Național Imobiliar reunește peste 100.000 de oferte imobiliare cu prețuri speciale. Vorbim despre locuințe noi în Capitală cu prețuri de pornire de la 41.000 de euro, oportunități de investiție în străinătate cu prețuri de la 30.000 de euro, respectiv Egipt”.

Targul este deschis până duminică.

