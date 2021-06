Programul EURO 2020. Toate meciurile se văd pe PRO TV și PRO X

Programul EURO 2020. Așteptarea microbiștilor aproape a luat sfârșit. Campionatul European începe pe 11 iunie, după ce a fost amânat cu un an din cauza pandemiei. Stirileprotv.ro va prezinta calendarul complet al competitiei.

Toate cele 51 de meciuri vor fi difuzate de PRO TV și PRO X - 45 se văd la PROTV, iar 6 la PROX. De asemenea, toate întâlnirile sunt în direct pe VOYO.RO.

Dintre aceste 51 de meciuri, patru se joacă la București. Arena Națională din Capitală a fost desemnată de UEFA să găzduiască trei meciuri din faza grupelor și un meci din optimi.

EURO 2020 se va desfășura în premeiră în 11 orașe de pe tot continentul, pentru a marca aniversarea a 60 de ani de la înfiinţarea competiţiei.

Cele 11 oraşe gazdă ale EURO 2020: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Țările de Jos), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).

Este a doua ediţie a Campionatului European care se desfăşoară cu 24 de echipe participante la turneul final, după cea din 2016.

Loturile echipelor au fost mărite de la 23 de jucători la 26, pentru a reduce eforturile jucătorilor din cauza pandemiei de COVID-19.

Programul EURO 2020 | Turneul începe pe 11 iunie

Meciul de deschidere va fi un duel din Grupa A a EURO 2020, între Italia și Turcia, disputat pe Stadio Olimpico din Roma.

Primele două clasate în fiecare grupă și cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea progresează în optimile de finală ale EURO 2020.

Finala se va juca pe 11 iulie, la Londra, pe legendarul stadion Wembley.

Programul EURO 2020 | Faza grupelor

Faza grupelor se va desfășura între 11 și 23 iunie. Tragerea la sorţi a grupelor pentru turneul final Euro 2020 a avut loc la Bucureşti, în noiembrie 2019.

Grupa A (Roma / Baku): Turcia, Italia, Țara Galilor, Elveția

11 iunie: Turcia - Italia (Stadionul Olimpic din Roma)

12 iunie: Ţara Galilor - Elveţia (Stadionul Olimpic din Baku)

16 iunie: Turcia - Ţara Galilor (Stadionul Olimpic Baku)

Italia - Elveţia (Stadionul Olimpic Roma)

20 iunie: Elveţia - Turcia (Stadionul Olimpic Baku)

Italia - Ţara Galilor (Stadionul Olimpic Roma)

Grupa B (Copenhaga / St Petersburg): Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia

12 iunie: Danemarca - Finlanda (Parken Stadium Copenhaga)

Belgia - Rusia (Gazprom Arena Sant Petersburg)

16 iunie: Finlanda - Rusia (Gazprom Arena Sankt Petersburg)

17 iunie: Danemarca - Belgia (Parken Stadium Copenhaga)

21 iunie: Rusia - Danemarca (Gazprom Sankt Petersburg)

Finlanda - Belgia (Gazprom Arena Sankt Petersburg)

Grupa C (Amsterdam / București): Țările de Jos, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord

13 iunie: Austria - Macedonia de Nord (Arena Naţională Bucureşti)

Țările de Jos - Ucraina (Johan Cruyff Arena Amsterdam)

17 iunie: Ucraina - Macedonia de Nord (Arena Naţională Bucureşti)

Țările de Jos - Austria (Johan Cruyff Arena Amsterdam)

21 iunie: Macedonia de Nord - Țările de Jos (Johan Cruyff Arena Amsterdam)

Ucraina - Austria (Arena Naţională Bucureşti)

Grupa D (Londra / Glasgow): Anglia, Croația, Scoția, Cehia

13 iunie: Anglia - Croaţia (Wembley Stadium Londra)

14 iunie: Scoţia - Cehia (Hampden Park Glasgow)

18 iunie: Croaţia - Cehia (Hampden Park Glasgow)

Anglia - Scoţia (Wembley Stadium Londra)

22 iunie: Croaţia - Scoţia (Hampden Park Glasgow)

Cehia - Anglia (Wembley Stadium Londra)

Grupa E (Sevilla / St Petersburg): Spania, Suedia, Polonia, Slovacia

14 iunie: Polonia - Slovacia (Gazprom Arena Sankt Petersburg)

Spania - Suedia (La Cartuja Sevilla)

18 iunie: Suedia - Slovacia (Gazprom Arena Sankt Petersburg)

19 iunie: Spania - Polonia (La Cartuja Sevilla)

23 iunie: Slovacia - Spania (La Cartuja Sevilla)

Suedia - Polonia (Gazprom Sankt Petersburg)

Grupa F (München / Budapesta): Ungaria, Portugalia, Franța, Germania

15 iunie: Ungaria - Portugalia (Puskas Arena Budapesta)

Franţa - Germania (Allianz Arena Munchen)

19 iunie: Ungaria - Franţa (Puskas Arena Budapesta)

Portugalia - Germania (Allianz Arena Munchen)

23 iunie: Portugalia - Franţa (Puskas Arena Budapesta)

Germania - Ungaria (Allianz Arena Munchen)

Primele două clasate din fiecare grupă şi patru echipe de pe locul trei se vor califica în faza următoare.

Programul EURO 2020 | Optimile de finală

Optimile de finală (26-29 iunie) sunt programate pe arenele Johan Cruyff, Wembley (două partide), Puskas Arena, La Cartuja, Parken Stadium, Arena Naţională şi Hampden Park.

26 iunie: 2A vs 2B (19:00, Amsterdam)

26 iunie: 1A vs 2C (22:00, Londra)

27 iunie: 1C vs 3D / E / F (19:00, Budapesta)

27 iunie: 1B vs 3A / D / E / F (22:00, Sevilla)

28 iunie: 2D vs 2E (19:00, Copenhaga)

28 iunie: 1F vs 3A / B / C (22:00, București)

29 iunie: 1D vs 2F (19:00, Londra)

29 iunie: 1E vs 3A / B / C / D (22:00, Glasgow)

30 iunie și 1 iulie - zile de pauză



Programul EURO 2020 | Sferturile de finală

Sferturile (2-3 iulie) au loc pe Gazprom Arena, Allianz Arena, Stadionul Olimpic din Baku, Stadionul Olimpic din Roma.

2 iulie: Câştigătoarea optimii 6 vs Câştigătoarea optimii 5 (19:00, St Petersburg)

2 iulie: Câştigătoarea optimii 4 vs Câştigătoarea optimii 2 (22:00, München)

3 iulie: Câştigătoarea optimii 3 vs Câştigătoarea optimii 1 (19:00, Baku)

3 iulie: Câştigătoarea optimii 8 vs Câştigătoarea optimii 7 (22:00, Roma)

4 și 5 iulie - pauză



Programul EURO 2020 | Semifinale

Semifinalele se dispută pe 6 şi 7 iulie pe legendarul stadion Wembley, din Londra.

6 iulie: Câştigătoarea sfertului 2 vs Câştigătoarea sfertului 1 (22:00, Londra)

7 iulie: Câştigătoarea sfertului 4 vs Câştigătoarea sfertului 3 (22:00, Londra)

8, 9, 10 iulie - pauză



Programul EURO 2020 | Finala

Finala EURO 2020 va avea loc pe 11 iulie, tot Wembley.

11 iulie: Câştigătoarea semifinalei 1 vs Câştigătoarea semifinalei 2 (22:00, Londra)

Programul EURO 2020 | Cele 4 meciuri care se vor joacă la București

Bucureştiul este unul dintre cele 11 orașe alese să găzduiască meciurile de la EURO 2020. Patru partide se vor juca în Capitală.

Astfel, pe Arena Naţională sunt programate trei meciuri din Grupa C:

► Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00)

► Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00)

► Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00)

Vom avea parte la București și de un meci mai puternic, din optimi (28 iunie, ora 22:00), între câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C. Franța, Germania sau Portugalia ar putea ajunge în România.

Franța, favorită la câștigarea turneului

Reprezentativa Franţei, actuala campioana mondială, este marea favorită la câștigarea turneului. Stats Perform Predictor - un instrument dezvoltat de Opta, specialistul de referinţă al statisticilor din fotbal - le oferă francezilor șanse de 20,5% la câștigarea trofeului.

Belgia este cotată cu a doua șansă la cucerirea trofeului 15,7%.

Cele două favorite sunt urmate de Spania (11,3%), Germania (9,8%) şi Portugalia, deţinătoarea titlului continental (9,3%).

Cele mai mici janse le are Macedonia de Nord (0.02%), mai arată Stat Perform Predictor.

Franța este și favorita caselor de pariuri. Echipa lui Mbappe și Benzema are cota 6 la câștigarea turneului.

Anglia este văzută ca a doua favorită de bookmarkeri, care îi oferă cota 6,5, în timp ce Belgia are abia a treia șansă (cote de 7-8).