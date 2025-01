Nicu Ștefănuță, vicepreședinte PE, despre implicarea rețelelor sociale în alegeri. Comisia vrea pedepse mai dure

Vom avea din nou alegeri în luna mai, iar autoritățile europene vor să prevină repetarea unor astfel de situații prin reglementări stricte și sancțiuni severe.

Henna Virkkunen, vicepreședinte al Comisiei Europene: „Democrațiile de astăzi se confruntă cu o provocare tot mai mare din cauza interferențelor. Am văzut acest fenomen în ultimii ani, în așa-numitele „campanii de propagandă”, o operațiune de influență rusească desfășurată pe Facebook și Instagram. De asemenea, am asistat luna trecută, în România, la un eveniment similar, unde Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale după ce documente declasificate au dezvăluit existența unei campanii coordonate de manipulare pe TikTok. Am deschis proceduri oficiale în acest caz împotriva TikTok.”

Fie că ne place sau nu, rețelele sociale sunt parte din viața noastră. Ne influențează opiniile, relațiile și deciziile, inclusiv cele politice. Potrivit unor date recente, în jur de 9 milioane de români au cont pe TikTok, la același nivel cu Facebook și mult peste Instagram, X sau LinkedIn.

Câți dintre voi, în această dimineață, primul lucru pe care l-ați făcut a fost să vă uitați pe telefon, verificând conturile de pe rețelele sociale?

Dar cât de des vă gândiți la puterea pe care aceste platforme o au asupra noastră? Sau dacă nu cumva, în loc să ne apropie, ne separă și ajungem să trăim în realități diferite, în „bule”, cum ne mai place să spunem.

Discutăm despre acest subiect cu Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, care a câștigat un mandat de deputat ca independent. Și-a derulat cea mai mare parte a campaniei pe rețelele sociale.

Ați câștigat acest mandat datorită puterii pe care rețelele sociale o au în influențarea opiniei publice?

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European: „Nu, și vă zic de ce. Sunt popular pe câteva dintre rețele, în special unde sunt tineri: Instagram și Facebook, și TikTok, mai puțin TikTok. Însă a contat foarte mult, de fapt, punerea împreună a două lucruri: prezența în stradă. Eu am fost luni întregi prezent în stradă cu voluntari, voluntari foarte vizibili, cu un hanorac verde. Am avut cam 1000 de voluntari. Combinată, bineînțeles, cu potențarea din online. Online-ul poate fi folosit și în scopuri bune, nu doar în scopuri malefice. Practic, noi, oriunde ne găseam, spuneam oamenilor și în online «Hei, ne găsim la Cluj» sau pur și simplu spuneam în mod autentic. Autenticitatea contează foarte mult. De exemplu, când eram răciți, strângeam semnături sau, când eram la capătul puterilor, am și plâns pe o rețea pentru că nu mai puteam efectiv de oboseală. Deci cuplarea asta cu autenticitatea și cu masa de cetățeni implicați funcționează cu adevărat. Eu aș spune că este o combinație 50 cu 50 și, în plus, nici nu am avut bani de genul cum se speculează acum în privința candidatului la prezidențiale.”

