Cele mai importante alegeri din istoria Rep. Moldova. Eugen Tomac: „Miza este uriașă și societatea este polarizată”

24-09-2025 | 12:44
Mai sunt doar câteva zile până la cele mai importante alegeri din istoria Republicii Moldova, iar propaganda rusă atinge un nivel fără precedent.

autor
Camelia Donțu

De la Moscova se orchestrează o campanie agresivă de manipulare, inclusiv prin surse oficiale. Serviciul de Informații Externe al Rusiei a difuzat o acuzație falsă, susținând că NATO s-ar pregăti de o intervenție militară în Moldova, prin ţara noastră.

Poziția Parlamentului European este clară: în ultima sesiune plenară, eurodeputații au adoptat cu o largă majoritate o rezoluție care condamnă ingerințele Rusiei și reafirmă sprijinul pentru drumul european al Republicii Moldova. Problema reală este la oameni. Pentru cetățenii simpli, aceste atacuri nu sunt doar statistici sau analize, ci mesaje directe, livrate zi de zi.

Sunt țintuiți pe rețelele sociale, pe TikTok sau pe Facebook, de zeci, chiar sute de conturi coordonate, care propagă aceleași narațiuni venite de la Moscova. Și în timp ce instituțiile știu cum să citească și să contracareze astfel de mesaje, oamenii sunt vulnerabili, mai ales într-un moment atât de important cum sunt alegerile din Republica Moldova.

„Situație extrem de tensionată”

Despre ce poate face Uniunea Europeană acum, pe ultima sută de metri, pentru ca votul din Republica Moldova să rămână liber și corect, vorbim cu eurodeputatul Eugen Tomac.

victor chirila
Ambasadorul Rep. Moldova la București, despre alegeri: „Rusia a cheltuit acum peste 300 de mil. de euro ca să manipuleze”

Camelia Donțu, corespondent PROTV: Știu că tocmai v-ați întors de la Chișinău aseară. Care se atmosfera acum, acolo?

Eugen Tomac, eurodeputat: Este o situație extrem de tensionată înainte de aceste alegeri, pentru că miza este fără precedent. Fie Republica Moldova își continuă parcursul european și alege formațiunea care poate face față presiunilor Kremlinului în Parlamentul de la Chișinău, fie este abandonat proiectului european și Republica Moldova se transformă într-un poligon pe care Putin îl folosește în ambițiile sale imperiale de refacere a URSS”.

Camelia Donțu, corespondent PROTV: Cât de greu este să-ți dai seama cu adevărat ce gândesc alegătorii din Republica Moldova, pentru că știu că au fost făcute niște sondaje, dar cât de reale sunt în acest moment?

Eugen Tomac, eurodeputat: Opinia este extrem de de împărțită în societate, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, agresivitatea cu care dezinformează și duce o campanie de propagandă extrem de agresivă împotriva Uniunii Europene, împotriva președintei Maia Sandu este fără precedent în Republica Moldova, la fel cum sutele de milioane de euro pe care ilegal Federația Rusă, prin actori pe care îi are în Republica Moldova, încearcă să-i implice în competiția politică este fără precedent.

De aceea miza este uriașă și societatea este polarizată. Evident că mi-aș dori enorm ca oamenii politici care simt că nu au șanse, de exemplu de acces în Parlament, să susțină partidul care are cea mai mare șansă în momentul de față de a păstra vectorul pro-european și, de asemenea, cred că este foarte important să înțelegem că venim după o perioadă de război. Republica Moldova este prima afectată după atacuri în mod repetat venite din partea Federației Ruse și, evident, o societate care a trecut prin crize sociale și economice destul de puternice. Dar în același timp, o bună parte din societate este conștientă că nu există o altă opțiune decât de a păstra direcția europeană. De aceea, Uniunea Europeană este alături, susține și, evident, trage acest semnal de alarmă că în votul cetățenilor Republicii Moldova stă viitorul lor și, evident, securitatea întregii regiuni.

Camelia Donțu, corespondent PROTV: Ați stat de vorbă cu alegătorii, sunt conștienți, își dau seama de aceste atacuri care vin direct pe rețelele sociale?

Eugen Tomac, eurodeputat: O bună parte da, la fel ca și în România, o bună parte conștientizează care sunt mizele acestor atacuri care nu mai sunt subtile. Sunt directe și fără perdea. O bună parte trebuiesc încă convinși, pentru că există și o bună parte din societate care încă este ezitant în a-și pronunța opțiunea și de aceea, îndemnul meu este ca toate vocile credibile din Republica Moldova să fie solidare în aceste zile, să tragă acest semnal de alarmă cât se poate de convingător, pentru că nu există turul doi. Există o singură zi, 28 septembrie, când oamenii sunt invitați la vot și în Republica Moldova și peste tot peste hotare, inclusiv în România. Sunt foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care s-au integrat în societatea românească și, într-un fel, se simt eliberați de această povară de cetățean al Republicii Moldova.

Eu cred că acum este momentul ca și ei să conștientizeze că au un rol extrem de important în a ieși la vot și a susține parcursul european al Republicii Moldova și, evident, reîntâlnirea românilor în marea familie europeană, așa cum ne-am propus.

Sursa: Pro TV

Etichete: eugen tomac, Alegeri Republica Moldova, euromania,

Dată publicare: 24-09-2025 10:02

