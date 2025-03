Schimbare majoră pentru șoferi: Cei care rămân fără permis într-un stat UE nu vor mai putea conduce nici în celelalte

Noile măsuri vizează în special infracțiuni grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea în accidente mortale sau depășirea gravă a limitei de viteză, cu cel puțin 50 de kilometri.

Ca să înțelegem importanța acestui acord, trebuie să vedem cum funcționează lucrurile în prezent. Astfel, dacă astăzi un șofer român, de exemplu, comite o infracțiune gravă în Germania, autoritățile de acolo pot suspenda dreptul lui de a conduce pe teritoriul Germaniei. Dar nu pot reține sau anula permisul românesc, pentru că acel document a fost emis de România. Așadar, șoferul păstrează permisul fizic și poate conduce în alte state membre.

Acordul încheiat luni seară între Parlamentul European și Consiliu stabilește că statul pe teritoriul căruia s-a comis infracțiunea notifică țara care a emis permisul. În cazul nostru, Germania anunță România, iar România va trebui, în baza noilor reguli, să retragă dreptul de a conduce în toată Uniunea Europeană, nu doar pe teritoriul Germaniei.

Vorbim despre acest acord cu deputatul Ștefan Mușoiu, membru în comisia pentru transport și turism a Parlamentului European.

Acest nou acord vizează infracțiuni grave. Despre ce infracțiuni este vorba?



Ștefan Mușoiu, deputat: În primul rând, trebuie precizat că este vorba de un acord provizoriu încheiat între Parlamentul European și președinția poloneză a Consiliului Uniunii Europene, care are menirea de a îmbunătăți siguranța circulației rutiere și a reduce conducerea iresponsabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene a de către șoferi. Este vorba de un acord care prevede recunoaștere a infracțiunii în săvârșite într-un stat la nivelul Uniunii Europene, pentru că asta aduce ca noutate acest acord la întregul acord de norme europene la nivelul fiecărui stat membru și sancțiunea pentru infracțiunea săvârșită de către un șofer într-un stat membru pentru conducere excesivă, adică peste 50km/h accident mortal sau mai există viteza foarte mare dacă viteza foarte mare sau conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Sancțiuni grave. De altfel, această sancțiune este aplicabilă în fiecare stat membru prin acest sistem de interoperabilitate care va fi implementat în perioada celor 4 ani de zile cât are această directivă pentru a putea fi implementată.



Deci dacă eu voi conduce cu viteză în Belgia, de exemplu, dar am permis românesc, și dacă mă prinde poliția, și dacă am 50 km/h peste limita legală, rămân fără permis și în România?

Ștefan Mușoiu, deputat: Absolut, se suspendă permisul în statul respectiv. În același timp este informat statul emitent al permisului de conducere, iar aceste sancțiuni vor fi aplicabile pe teritoriul fiecărui stat membru. În acest fel se reduce conducerea iresponsabilă a șoferilor în la nivelul fiecărui stat membru și în felul acesta se reduce și numărul de accidente, pentru că sunt șoferii responsabili care deși erau sancționați într-un alt stat, săvârșeau același tip, poate de infracțiuni și în alte state și în felul acesta creștea foarte mult numărul de accidente.



Știm că în prezent, de exemplu, dacă noi primim o amendă, să spunem, într-o altă țară decât România, durează ceva timp până primim acasă amenda și trebuie să o plătim și e destul de dificil în acest caz. În cât timp poate fi informat șoferul de țara care a emis permisul?



Ștefan Mușoiu, deputat: În momentul în care va fi operabilă această platformă de interoperabilitate dintre statele membre, atunci va exista posibilitatea informării în termen de 20 de zile a șoferului, astfel încât să poată lua o decizie cu privire la contestarea sau acceptarea sancțiunii respective și, evident, punerea în aplicare.

Când va fi aplicabilă această nouă regulă?

Ștefan Mușoiu, deputat: Ca orice directivă europeană, ea are un termen de implementare de 2-4 ani. În cazul acestei directive avem un termen de implementare de 4 ani de zile. Așadar, undeva în 2029 fiecare stat membru ar trebui să aibă implementat această directivă, iar platforma de interoperabilitate și permisele, aceste mobile care vor putea fi implementate la nivelul întregii Uniunii Europene, vor avea o perioadă de implementare de aproximativ 5 ani.

