Dr. Cristina Hristianovici, medic specialist pediatru: „Învățăm copiii să se spele corect pe mâini cu ajutorul sclipiciului”

Cum igenizăm corect copiii într-o vacanță – ne spune dr. Cristina Hristianovici, medic specialist pediatru. Enumerăm regulile de bază în emisiunea Doctor de bine, realizată de Andreea Groza, și difuzată pe stirileprotv.ro.

Andreea Groza: Cum învăț un copil foarte mic să-și spele corect mâinile?

Dr. Cristina Hristianovici: Ne jucăm și ne murdărim cu lipici, apoi cu sclipici. Și apoi ne imaginăm că sclipiciul înseamnă microbi. Îi eliminăm spălându-ne corect. Așa învață copilul de sub 1 an. Și, în timp ce se spală, poate să cânte “Mulți ani, trăiască…”. Cântecelul are 20 de secunde, adică timpul în care se poate igieniza corect.

Andreea Groza: În afara locuinței, cum le asigurăm igiena corectă. Spre exemplu în vacanță?

Dr. Cristina Hristianovici: La restaurant spre exemplu, nu vă duceți la orele de vârf. Și igienizăm masa în prealabil cu o soluție dezinfectantă, dacă nu sunt fețe de masă de unică folosință.

Andreea Groza: Dar în mașină?

Dr. Cristina Hristianovici: După ce coborâți din locuință și copilul a pus mâna pe suprafețe, când ajunge în scaunul din mașină, mânuțele se igenizează cu soluție dezinfectantă. Copilul se plictisește pe drum și îi trece plictiseala, dacă se joacă cu degețelele. Ele vor ajunge și în guriță sau în nas. Și trebuie dezinfectate în prealabil. Dacă cel mic se joacă în nisip sau în pământ, el trebuie splălat cu apă și săpun. Doar așa se elimină și substanțele organice din pământ spre exemplu.

Andreea Groza: Acasă cum igienizăm corect?

Dr. Cristina Hristianovici: Se igenizează în primul rând suprața de la intrare. Frecvent. Apoi bucătăria se spală și se dezinfectează. Toate suprafețele. Și baia.

Bucătărie:

• Bucătăria trebuie aerisită frecvent.

• Buretele de bucătărie se schimbă frecvent.

• Suprafețele de lucru pentru alimente se dezinfectează la fiecare folosire.

• Frigiderul se dezinfectează. În frigider, nu puneti carne crudă și ouă crude lângă fructe sau legume. Pentru că așa se poate produce contaminarea încrucișată.

Baie:

• În baie, se ține mereu geamul deschis.

• Se igienizează și se dezinfectează toate suprafețele frecvent.

• Periuța de dinți trebuie să stea la minimum 2 metri de vasul toaletei. Sau închisă în dulap.

Andreea Groza: Sistemul imunitar al copiilor nu are competențele unui adult. Din acest motiv, luăm aceste măsuri de siguranță?

Dr. Cristina Hristianovici: Da, și din acest motiv. Copiii au așa numita imunitate înnăscută. Nu e capabilă să rețină o infecție.

Și, pe măsură ce cresc, își consolidează așa numita imunitate dobândită. Cu memorie. Aceasta se construiește spre exemplu prin infecții respiratorii usoare, așa numitele răceli.

Și prin vaccinare.