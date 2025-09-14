Colesterolul rău și riscul ascuns. Rolul statinelor în prevenirea infarctului

14-09-2025 | 10:23
Facem un experiment pe care l-a făcut și lumea medicală. Luăm doi oameni cu aceeași valoare a colesterolului rău, LDL colesterol.

Doar că lucrurile se complică și riscurile cardiovasculare ale celor doi nu sunt egale. Pentru că există doi markeri genetici, care ne lasă descoperiți în fața infarctului și accidentului vascular cerebral. Vedem cum controlăm situația. Da, este controlabilă.

Dr. Anca Tău, medic primar cardiolog: „Eu am o valoare de 100 la LDL colesterolul, dumneavoastră la fel, dar riscul nostru nu e același pentru că există mai multe fracții aterogene pe care unul dintre noi le are și apoi se intră într-o altă zonă de risc, lucrurile s-au rafinat”.

Colesterol rău, LDL colesterol cu valori mari, la o vârstă tânără sau găsite în cazul unui om activ. Se mai fac – o singură dată în viață – două analize de sânge. Lipoproteina A și apolipoproteina B. Aceste valori fac, de fapt, diferența între riscul de infarct și AVC la două persoane cu aceeași valoare a colesterolului rău.

Mișcarea devine obligatorie când aveți LDL colesterol mărit, diabet, hipertensiune. Pentru că mișcarea ține în control toți acești factori de risc cardiovasculari, ne spun medicii. Atunci când colesterolul rămâne mare, medicii vă dau medicamentele numite statine.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Mulți pacienți se tem foarte mult de statine. Ele au și efecte adverse ca orice alt medicament. Pacienții se tem că le strică ficatul, asta este vorba. Apar destul de rar”.

La fiecare 3 luni, este evaluată funcția ficatului și funcția musculară. Dacă apar modificări nedorite, se schimbă medicamentele.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „De ce preferăm să înceapă statina la toți pacienții de primă intenție. Statina, pe lângă scăderea LDL colesterolului, are și rolul de a stabiliza plăcile de aterom depuse deja pe vasele de sânge, să nu se mai rupă. Sunt mici bucăți din plăci, care sunt influențate de trecerea sângelui și se pot rupe. De aceea, medicamentele pe care le dăm pentru colesterol nu au doar rolul de a scădea colesterolul, ci și de a ține plăcile să nu se rupă și să predispună la cheaguri”.

Odată rupte, aceste plăci pot face cheaguri în alte locuri. Așa apar infarctul și accidentul vascular cerebral. Statinele înseamnă protecția cu medicamente, oriunde în lume. Iar mișcarea zilnică este al doilea tip de protecție.

