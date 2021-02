Cum reușește Aida Economu, actrița din serialul Profu`, să se mențină în formă

De aproximativ 16 ani, Aida Economu, pe care o puteți urmări în serialul "Profu", la PRO TV, s-a împrietenit cu mișcarea.

Alocă cel puțin două ore pe zi în perioadele în care își permite acest mic lux. Alergarea este favorita actriței.

Aida Economu: ”Alerg între 6 şi 12 kilometri și vreau să zic că atunci când am început alergam cam 2-3 kilometri, m-am apucat la 18 ani. Am mers la sala o dată şi i-am zis antrenorului că eu nu sunt făcută pentru asta. El m-a sfătuit să merg să alerg dimineața. Nu vreau să dau sfaturi, ce pot să zic este că înainte să vă apucaţi de alergat să verficați la medic dacă articulaţiile sunt ok și dacă greutatea corporală vă permite să alergați”.

Aida Economu: ”Dincolo de condiția fizică pentru care m-am apucat de alergat este că îmi palce să mănânc şi pentru care m-am ţinut de alergat. Îmi plac toate chestiile care nu sunt bune pentru siluetă, iar meseria mă constrânge să mă prezint în termeni normoponderali”.

