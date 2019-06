Vacanţă în Tenerife s-a transformat într-un coşmar! Cum s-a trezit tânăra după prima noapte. FOTO

O vacanţă în Tenerife s-a transformat într-un coşmar pentru o tânără din Scoţia. Fata a fost pur şi simplu mutilata de acarienii din camera de hotel, ajungând de două ori la spital din cauza alergiei suferite.

Rachel s-a trezit după prima noapte la hotel plină de pete roşii.

"A fost o vacanţă de coşmar. Vă recomand tuturor să evitaţi Sol Tenerife. Hotelul este plin de gândaci şi acarieni. Am suferit o reacţie alergică îngrozitoare, am ajuns de două ori la spital, am schimbat trei camere în acel hotel. Nu doresc nimănui să trăiască aşa ceva", a declarat tânără.

Rachel a decis să publice poze cu ea imediat după ce a suferit alergia, tocmai pentru a arăta cât de gravă a fost situaţia. Camera a costat pe noapte 77 de lire sterline, iar hotelul era prezentat ca unul impecabil, cu o poziţie superbă şi numeroase facilităţi.