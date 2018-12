Un bărbat și iubita sa au murit la câteva ore unul de celălalt, în două incidente diferite

Potrivit BBC News, fostul fotbalist Jason Francis, în vârstă de 29 de ani, a fost lovit de o mașină în apropierea casei în care locuia împreună cu iubita sa, Alice Robinson.

Femeia, despre care se spune că a fost ”devastată” de vestea tragediei, a fost găsită moartă câteva ore mai târziu.

De la Ajunul Crăciunului și până acum au fost strânși peste 31.000 de dolari australieni (17.259 de lire sterline).

It Is With Immense Sadness That We Report The Death Of Former MDTFC 'Great' - Jason Francishttps://t.co/wTrHDgCYL4