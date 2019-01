Un bărbat s-a sinucis după o ceartă cu soţia. Cei doi erau căsătoriţi de un an

Jack Gilbert, în vârstă de 28 de ani, s-a sinucis după o ceartă cu soţia. Cei doi se căsătoriseră în urmă cu un an, iar relaţia dintre cei doi părea să fie una foarte bună.

Bărbatul s-a spânzurat, după ce s-a certat cu soţia sa. Femeia a refuzat să ii mai răspundă la mesaje și la apeluri. Scandalul a avut loc cu câteva zile înainte ca femeia să înceapă procedurile de fertilizare în vitro, după ce pierduse trei sarcini.

Jack a fost găsit mort în casa mamei sale din Manchester.

"Eram căsătoriţi de un an de zile. În februarie 2018 am pierdut o sarcină şi Jack a plecat de acasă pentru trei zile. A refuzat atunci să îmi răspundă la telefon şi la mesaje. În luna iulie ne-am certat din nou, era gelos. Ne înţelegeam bine, existau şi discuţii, dar eram ok. Nu am crezut niciodată că va încerca să îşi facă rău. Cu câteva zile în urmă ne sărbătorisem aniversarea de un an de la căsătorie", a declarat soţia.

"Am descoperit că bărbatul consumase alcool, însă într-o cantitate moderată. Însă, am găsit şi urme de cocaină. Consumase în ultimele 12 ore", a declarat medicul legist.

Familia bărbatului încearcă să înţeleagă ce anume l-a împins pe tânăr să îşi ia viaţa.

