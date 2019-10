Respinsă la interviu din cauza contului de Instagram. De ce se consideră discriminată

Emily Clow, în vârstă de 24 de ani, din Austin, Texas, a aplicat pentru un program de internship în cadrul unei companii de marketing, dar a fost respinsă de către aceștia pentru că postase pe profilul de Instagram poze în costum de baie.

Compania a salvat fotografia și a postat-o public cu mesajul: „nu vă împărtășiți paginile de social media cu un potențial angajator dacă aveți acest tip de conținut. Noi căutăm un marketer profesionist, nu un model de bikini.”

Tânăra a reacționat imediat și a acuzat de comportament inadecvat și lipsă de profesionalism.

Popularul cont de Twitter SheRatesDogs a făcut povestea publică într-un tweet care a adunat mii de mesaje de sprijin pentru Emily.

i was objectified earlier today by a company because of a picture of me in a bikini. they claimed it made me an “unprofessional.” they screenshot the photo, posted it on their insta story and called me out.

i am still baffled that the company handled it in such a manner.