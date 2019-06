Răsturnare de situație în cazul tinerei care ar fi pozat goală la Cernobîl. FOTO

Veronika Rocheva, modelul care a fost criticat pentru că ar fi făcut fotografii indecente în zona de excludere de la Cernobîl, spune că a mințit în legătură cu locația pozelor.

În goana după urmăritori pe Instagram, tineri din toată lumea au vrut să profite de succesul noului serial HBO cu privire la accidentul nuclear din 1986 și au mers la Cernobîl, pentru a se poza în locul unde mii de oameni au murit după producerea exploziei de la reactor.

Printre ei și Veronika Rocheva, o tânără de 23 de ani care s-a pozat chiar goală și a susținut că se află în zona de excludere.

Însă acum, după ce a fost criticată foarte dur, Veronika vine cu o altă variantă și spune că de fapt se afla la mai bine de 3.000 de kilometri distanță, într-o zonă din Siberia.

”Nu eram in Pripyat, am făcut ședința foto în Novosibirsk. Nu știu de ce am pus la locație Cernobyl”, a mărturisit modelul.

Tânăra susține că a primit mesaje foarte dure după gestul ei și că acum îi pare rău.

”Nu am vrut să jignim în vreun fel victimele acelei tragedii oribile. Avem un mare respect pentru acei oameni”, a mai declarat Veronika.

Totuși, deși spune că îi pare rău, la descrierea pozelor nu a făcut vreo modificare și a lăsat ca locație Pripyat. De asemenea, tânăra a câștigat prin această minciună și 12.000 de urmăritori noi pe Instagram, între timp.