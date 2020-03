Opere de artă, recreate în izolare. Unde au fost expuse

Aceștia au fost invitați să recreeze tablouri celebre cu ajutorul obiectelor pe care le găsesc în casă.

Primii care au primit provocarea au fost chiar angajații muzeului, scriu spaniolii de la 20minutos.

Rezultatul campaniei a fost publicat pe contul de twitter al muzeului Getty.



The three food groups: canned tuna, cheese, and olive oil.https://t.co/DErWcO2Kbe pic.twitter.com/vPv8VM5ZVG