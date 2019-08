I-a trimis mamei o fotografie cu camera de cămin, însă un detaliu a băgat-o în încurcătură. FOTO

Camera era curată şi foarte frumos aranjată, însă o pereche de cătuşe prinse de pat i-au sărit mamei în ochi. Imediat şi-a întrebat fiica de ele şi ce căutau acolo.

Noroc că Ellei i-a venit imediat ideea de-a spune că în weekend prietena ei filmase pentru un clip şi rămăseseră acolo. Mama i-a cerut să le arunce imediat.

Amuzată de lipsa ei de atenţie, Elle a pus pe Twitter poza şi întreaga poveste. A adunat peste 24.000 de aprecieri şi multe comentarii amuzante.

moms been asking for pics of my new room... finally sent one... i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG