Gestul unui copil de 2 ani, după ce a găsit în casă o sumă mare de bani. "Ne-am blocat, nu am scos o vorbă"

Copilul în vârstă de 2 ani a găsit suma de bani într-un plic şi a decis să se joace cu ei. A băgat toată suma în tocătorul de hârtie şi a transformat banii în confetti.

Părinţii au căutat banii până când i-au găsit în coşul de gunoi.

"Când m-am uitat în coş am văzut multă hârtie, am golit conţinutul recipientului şi, spre surprinderea noastră, acolo erau toţi banii", a povestit tatăl copilului.

"Timp de 5 minute nu am scos o vorbă, nici eu, nici soţia. Nu ştiam cum să reacţionăm. La un moment dat am spus: O să fie o poveste pe cinste într-o zi", a continuat Ben.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE