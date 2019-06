Gestul cumplit făcut de o femeie în prezenţa copilului ei. Cum s-a apărat în faţa poliţiei. VIDEO

O femeie de 29 de ani din Thailanda a fost surprisa făcând un gest imposibil de înţeles. Totul s-a petrecut în prezenţa copilului ei.

Camerele de supraveghere de pe o stradă din Samut Prakan, Thailanda, au surprins momentul în care o femeie aruncă la ghena de gunoi o pungă de plastic. În ea se află bebeluşul nou-născut al femeii.

Gestul ei este de-a dreptul şocant cu atât mai mult cu cât îl face în prezenţa celuilalt copil al ei.

Bebeluşul a fost găsit de un angajat de la salubritate care urma să ridice gunoiul. El a auzit sunete şi când s-a uitat un pic mai atent, a descoperit copilul. A sunat imediat la ambulanţă.

Poliţia a dat de urma femeii şi a arestat-o. Aceasta le-a mărturisit anchetatorilor că are patru copii acasă şi că nu are resurse pentru a mai întreţine încă unul.

"Soţul meu este şofer la o firmă. Câştigă 318 dolari pe lună, iar suma nu ne ajunge pentru a întreţine o familie numeroasă. L-am născut în toaleta de acasă şi am tăiat singura cordonul ombilical. L-am lăsat la o ghenă de gunoi şi am sperat că o să îl găsească o familie care să îl îngrijească. Îmi pare rău că am făcut acest lucru", le-a spus femeia poliţiştilor.

Mama a fost pusă sub acuzare şi acum îşi aşteaptă sentinţa.