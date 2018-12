Fotografia unei femei, făcută în arest, a ajuns virală. Polițiștii nu au mai văzut așa ceva

New York Post

Imaginea unei femei din Ohior, care a fost fotografiată imediat după ce a fost arestată, a devenit virală datorită felului în care arată persoana respectivă.

Potrivit Fox News, femeia se numește Alyssa Zebrasky și a fost arestată pentru că a furat dintr-un magazin Walmart.

Însă fotografia care i-a fost făcută de poliție a captat imediat atenția publică, datorită tatuajelor pe care le are pe față. Alyssa are pe frunte o pânză de păianjen, în timp ce pe restul feței are desenat contururile unui craniu.

Tatuajele au fost aplicate inclusiv pe pleoape, pe ochi și pe buze.

Fox News

Ea are 27 de ani, iar după ce a fost dusă în arest și percheziționată, polițiștii au găsit asupra ei o seringă și ”un mic pachet care conținea metamfetamină”.

Femeia a mai fost arestată o dată, în noiembrie.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer