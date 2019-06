Drama pe care o traieste zilnic din cauza sanilor imensi. "Nu mă angajează nimeni". GALERIE FOTO

Dani Markerson, în vârstă de 20 de ani, din Marea Britanie, trăieşte într-un chin zilnic din cauza sânilor. De la vârsta de 14 ani, bustul fetei s-a mărit considerabil, ea ajungând să aibă dureri greu de suportat.

După ce a născut, sânii acesteia au crescut şi mai mult. A vrut să facă o operaţie de micşorare a sânilor, însă statul a anunţat că nu vă suport chelutuielile intervenţiei pentru că nu este o problemă care să îi pună viaţa în pericol.

Acum, femeia încearcă să strângă suma de 6.000 de lire sterline pentru intervenţie.

"Când eram adolescentă şi mergeam la şcoală, şoferii mă claxonau şi îmi făceau avansuri când vedeau ce sâni mari am. Mă întorceam şi le strigam că am doar 14 ani, însă nu le pasă. Mama ajunsese în situaţia de-a mă duce zilnic la şcoala de teamă să nu fiu agresata. Am dureri îngrozitoare de spate şi de picioare, corpul meu nu poate susţine greutatea sânilor. Mi-am pierdut două locuri

de muncă din cauza lor. Nu ma angajeaza nimeni", a povestit femeia.

"După ce am născut, situaţia s-a agravat şi mai tare. Dimensiunea lor s-a dublat, iar sânii nu au mai revenit nici la dimensiunea pe care o aveam înainte de-a avea băiatul. Sper să strâng suma şi să mă operez, viaţa mea e un adevărat chin", a mai spus femeia.