Divorţul l-a împins la un gest criminal. Ce s-a întâmplat cu casa câştigată de soţie. FOTO

Se pare că vinovatul s-ar fi supărat, după ce a pierdut în instanţă locuinţa pe care o împărţea cu soţia. Vecinii celor doi au fost îngroziţi de gestul bărbatului.

Pompierii şi medicii s-au prezentat la locul incidentului şi au recuperat din clădire două victime, un bărbat în vârstă de 66 de ani cu răni grave, şi o femeie, care locuia în apartamentul de lângă locuinţa celor doi soţi.

Soţul nervos a fost arestat şi pus sub acuzare pentru gestul criminal.

Un vecin a declarat că bărbatul a decis să provoace explozia în ziua în care el, dar şi fosta soţie se aflau în casă. Se pare că femeia câştigase în instanţă apartamentul.

Husband 'blew up his and ex-wife's house on day he was being evicted' https://t.co/lhAhX3zlbC @MailOnline#Maleviolence