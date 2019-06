Costumul de baie care i-a distrus ziua de plajă. Ce s-a întâmplat după ce l-a purtat 10 minute

O tânără de 21 de ani din Leeds, Marea Britanie, şi-a cumpărat costumul de baie visat, însă, din păcate, a trăit un coşmar după ce l-a purtat pentru 10 minute.

Charlie şi-a povestit experienţa trăită pe contul de Twitter. Tânăra a cumpărat costumul cu 25 de lire, iar la prima purtare a avut parte de o experienţă extrem de neplăcută.

Fata a povestit că după 10 minute de stat la plajă, fără să fi intrat în apă, a observat că pielea i se pătase în nuanţa costumului. Când a mers să se schimbe a văzut că toată pielea care fusese în contact cu materialul era neagră.

"E o glumă proastă? Am dat 25 de lire ca să am parte de astfel de pete pe corp? Nici măcar nu am apucat să intru în piscina", a scris fata pe Twitter.

"Mi-a fost foarte greu să mă curăţ. Culoare nu ieşea deloc din piele, iar după ore bune de spălat m-am ales cu pielea roşie şi extrem de iritată. Firma de la care l-am cumpărat şi-a cerut scuze pentru neplăcerile create, însă nu s-a oferit să îmi returneze suma", a mai scris tânăra care a dat şi numele firmei de unde a cumpărat costumul de baie.

Costumul de baie este în continuare la vânzare, el nu a fost retras de pe site.