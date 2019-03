A petrecut seara în club cu iubita cunoscută pe Tinder. Ce s-a întâmplat acasă la tânără e dramatic

O tânără de 18 ani din Marea Britanie a fost găsită moartă în camera sa, după o noapte petrecută alături de iubita pe care o cunoscuse pe Tinder. Cele două au consumat alcool şi droguri.

Jenna Davison a plecat acasă cu femeia cunoscută pe Tinder. În toiul nopţii Melissa, iubita tinerei, s-a trezit şi a vrut să o sărute. Atunci a văzut că Jenna nu îşi schimbase poziţia.

Vedeti mai multe poze in GALERIA FOTO/Sursa FOTO: FACEBOOK!

"Am încercat să o iau de mână şi am văzut că nu reuşesc. Apoi am observat că avea buzele învineţite şi era foarte rece. Am încercat să o trezesc, fără niciun rezultat", a declarat Melissa.

Fata i-a anunţat imediat părinţii. Medicii sosiţi acasă la faţă nu au mai putut să facă nimic pentru ea, au fost nevoiţi să declare decesul.

În seara decesului Jenna consumase alcool şi droguri. Mai mult, Melissa a spus că iubita ei a luat şi o tabletă de morfină.

Melissa a fost reţinută de autorităţi pentru posesie ilegală de droguri, dar şi pentru că a condus sub influenţa alcoolului.

Potrivit rezultatului autopsiei, Jenna a murit din cauza amestecului de substanţe interzise.