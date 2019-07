A fost violată de logodnicul celei mai bune prietene. Reacţia incredibilă a iubitului când a aflat

Katerina Hallsworth, în vârstă de 23 de ani, a avut parte de momente de coşmar, după o noapte petrecută la cea mai bună prietenă.

Tânăra din Marea Britanie a decis să rămână peste noapte la prietena ei bună. În miez de noapte, însă, fata s-a trezit pentru că a simţit o presiune deasupra ei. Când a deschis ochii, a avut un şoc. Logodnicul amicei sale o viola.

"Acea noapte mi-a schimbat viaţa pentru totdeauna. Am şi acum coşmaruri şi mă trezesc speriată. Îmi doresc să ajut şi alte femei care au fost victimele abuzurilor sexuale. Nu trebuie să le fie ruşine, nu sunt ele vinovate de acţiunile unor predatori sexuali", a mărturisit fata.

"Eu şi Sarah suntem prietene din liceu. Mereu ne-am petrecut timpul împreună, mergeam la ea sau ea la mine, nu am

crezut niciodată că logodnicul ei poate să fie capabil de aşa ceva. Dormeam în pat cu Sarah când el a venit peste noi, mi-a dat jos lenjeria şi a început să abuzeze de mine, m-am trezit când am simţit o presiune. Atunci am realizat ce mi se întâmplă", a mai spus fata.

Tânăra i-a povestit iubitului ei tot ce s-a întâmplat, iar acesta a convins-o să meargă să îl denunţe la poliţie. Agresorul a fost condamnat la 6 ani de închisoare.