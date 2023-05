Corneliu Bodea, CEO al grupului Adrem, cu peste 1.000 de angajați: ”Am muncit ca strungar, pentru că am picat la facultate”

În urmă cu 31 de ani, Corneliu Bodea a pus bazele unei companii și a construit de la zero o companie care a crescut și a ajuns în prezent la peste 250 de milioane de lei și peste 1.000 de angajați.

Marta Ușurelu: Cum este să ai 1.000 de angajați?

Corneliu Bodea: ”Plăcut frumos. Eu consider că am 1000, peste 1.000 de colegi. Și mă bucur să pot să generez acest context în care ei își pot desfășura o mare parte din viață, pentru că nu-i așa, slujba, locul unde muncim, reprezintă, din păcate, unii ori crede prea mult din viața noastră. Și sunt bucuros, e un sentiment plăcut.”

Marta Ușurelu: Știu că vorbeam înainte de emisiune și te-am întrebat și mi-a plăcut foarte mult răspunsul. Ce-ți doreai tu să devii când erai mic?

Corneliu Bodea: ”Șef”.

Marta Ușurelu: Știai cumva ce fel de șef vrei să devii?

Corneliu Bodea: ”Erau vremuri foarte diferite de astăzi. Ce pot să-mi aduc încă aminte din acea perioadă era că, în vremea comunismului, tatăl meu era director la un minister la Ministerul Turismului și șeful lui, adjunctul de ministru sau ceva de genul acesta avea mașină de serviciu. Și eu voiam să fiu ca șeful lui tată, să am mașină cu șofer care să mă ducă, să mă ducă”.

Marta Ușurelu: Hai să începem cu începutul. Cum ai ajuns antreprenor?

Corneliu Bodea: ”Eu primesc des această întrebare și de fiecare dată mă gândesc că mi-aș fi dorit să pot răspunde altfel la ea. E cumva mai prozaic răspunsul. Mi-ar fi plăcut să pot spune că a fost o pasiune, un anumit domeniu. În realitate, eram sărac și, alături de fratele meu, el a fondat compania în 1992, eu i-am urmat imediat după aceea, adică 1993 cred că am început să lucrez împreună cu el, și eram săraci. Trebuia să facem ceva pentru a câștiga.”

Marta Ușurelu: Nu era mai simplu să te angajezi?

Corneliu Bodea: ”Eu am fost angajat, am fost și angajat pe vremea comunismului. Eu am pornit foarte devreme cu angajările. Sper să conteze asta la pensie, deși generația mea nu cred că apucă pensia. Nu în sensul nu că nu trăiește mult, ci pentru că suntem atât de mulți, eu fac parte din acea generație numită a decrețeilor - și noi suntem atât de mulți încât nu o să poată nimeni să ne plătească pensiile. În consecință, probabil că o să tot întârzie momentul pensiei până când n-o să mai fie cazul. Dar, în spirit pozitiv, da, am fost angajat, am fost angajat inclusiv ca strungar, am muncit ca strungar, pentru că am picat la facultate după ce am terminat liceul, asta știe puțină lume.

Și până am intrat, într-un final, la facultate, tatăl meu a spus: ce-ai terminat? Adu diploma. Și eram prelucrător prin așchiere. Făcusem un liceu mecanic, de altfel un liceu foarte bun din București, Spiru Haret. Și m-am angajat într-un atelier de strungărie și am muncit un an strungar. În primul rând, lecția aia a fost foarte bună pentru mine. Poate de aceea eu astăzi am o - consider eu - o abilitate în a discuta, în a fi alături, în a simți la fel cu toate categoriile de colegi pe care le am, de la oameni care lucrează în meserii cum să spun, de bază, meserii complexe, dar lucrative, până la, mă rog, cei care lucrează, poate în cercetare”.

Dată publicare: 30-05-2023