Rezultate alegeri parlamentare 2020 Botoșani. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Botoșani, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Botoșani la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Botoșani la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Botoșani la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ACHIŢEI VASILE-CRISTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILIUŢĂ VIOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ADĂSCĂLIŢEI MONICA-DELIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CILIBIU EUSEBIU-LAURENŢIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEBĂDĂ RADU



PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢURCANU ROXANA-FLORENTINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ATUDOROAE ALIN-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TANASĂ PETRU-ALBERT

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFAN VIRGINIA-SILVIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFAN NARCIS



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OKOS CAROL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MĂRGINEAN IOAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÉTER GYÖRGY-ÁRPÁD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DUJ ERIKA-ANDREA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA COLOSVARI ILEANA



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRESCU CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU GEORGE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VIZITIU DIONISIE-TEODOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CONSTANTINICĂ ELENA-MAGDALENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SÎRBU GABRIEL



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TRUFIN LUCIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUPAŞCU COSTEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GURALIUC ELENA-RAMONA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MURARIU MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBACARIU SILVIU



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SÎRBU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CÎMPANU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BURLACU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PETROVICI



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE TĂRCUŢĂ



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ISPIR

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BORFOTINĂ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUSCALIUC

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEAGU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BATCĂ



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSMA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROTARU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MASCAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANTOCHI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MELINTE



PARTIDUL VERDE MONORANU

PARTIDUL VERDE GURALIUC

PARTIDUL VERDE POPA

PARTIDUL VERDE ABABEI

PARTIDUL VERDE VLAD



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PARAMANOV

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LĂZĂRUC

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GRIGORE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHEORGHIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂNUŢĂ



PARTIDUL ROMÂNIA MARE DOCTORESCU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BAHNĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE IONIŢĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CALMUSCHI

PARTIDUL ROMÂNIA MARE JUGARIU





Lista candidaţilor din judeţul Botoșani la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞOPTICĂ COSTEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OLOERIU DAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROMAN CRISTIAN-CONSTANTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRIGORAŞ RADU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HOLCA AGNES-MIHAELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂILEANU MONICA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BORFOTINĂ IONEL-LUCIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MAXIM OVIDIU CONSTANTIN



PARTIDUL PRO ROMÂNIA HUNCĂ MIHAELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SILEGEANU CĂTĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SĂLĂVĂSTRU AURICA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HÂRTIE GABRIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NISTOR GEORGETA-EDITA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HRIŢCU-LAFONTAIN MIHAELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOMA CONSTANTIN-LIVIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIMIŞAG LUCIAN



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL GÉZA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSORBA ZSUZSANNA-EMESE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS ENIKŐ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KIS LEHEL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PORTIK LORÁNT-ANDRÁS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MUREŞAN ILDIKO

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRÓ ATTILA-BÉLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALAZS ALBERT-STEFAN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VIZITIU CEZAR-CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU CORNELIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIUBOTARU TANIA-ANCA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MISTRINESCU LUCICA-NICOLINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VECLIUC SÎNZIANA-MĂDĂLINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂILEANU DORINEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALEXA ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IOSUB ALEXANDRU-CĂTĂLIN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUDĂI MARIUS-CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞLINCU DAN-CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PĂTRĂUCEANU CONSTANTIN-NECULAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HUŢU ALEXANDRA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LĂZĂRUC DANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GURĂU EDUARD

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANOLACHE CIPRIAN



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DRANCĂ ANDREI-IULIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA LĂCĂTUŞU-ANDREI CRISTINA-ANETA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE OLENIUC MAGDA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GRIGORAŞ CIPRIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IFTODE EUSEBIU-ILIE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE LIUŢE BOGDAN-CEZAR

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HUDIŞTEANU DUMITRU-PAUL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ZACREŢCHI SERGIU-DAN



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PRIMAC-POPOVICI MARIA CAMERA DEPUTAȚILOR



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CARMOCANU GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GLODEANU-BOSÂNCIAN GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GAIDUR IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FILIP PETRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BACIU ANDREI-SORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OBADĂ MIHAELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROMAN ION PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TANASĂ FLORENTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FEODOROV LUCIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GRĂDINARU RADU-VICENŢIU CAMERA DEPUTAȚILOR UNIREA ROMÂNILOR ANTOCHI CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ONOFREI CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU CIPRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MURARU PETRU-CLAUDIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROTARIU MARICICA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AVĂDĂNEI MIOARA



PARTIDUL VERDE BURLACU SILVER-ŞTEFAN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL VERDE PANCU ANDREI-ALEXANDRU CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL VERDE BENEA CONSTANTIN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL VERDE SAUCIUC MIOARA-GABRIELA CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL VERDE TODIRIANU GABRIEL CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL VERDE BURLACU CIPRIAN IONEL CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL VERDE CHEBAC GEANINA-MIRELA CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL VERDE ASAFTEI DUMITRU-CRISTIAN CAMERA DEPUTAȚILOR



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂNUŢĂ CORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ATITIENEI ANA-MARIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FICIORU ALEXANDRA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOBANU ANGELICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONDRATOV ANDREI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂZĂCUŢU NINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TANASE MAGDA-ELENA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) APARASCHIVEI VASILICA-OANA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE GHEORGHIŢĂ GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DULGHERU ALEXANDRU-VIOREL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZOIŢANU ILIE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIHALACHE RĂZVAN-BOGDAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE FLOREA CAMELIA-ANCA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE IGNAT DANIELA-CRISTINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂNESCU ANA-MARIA