Rezultate alegeri parlamentare 2020 Botoșani. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Botoșani, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Botoșani la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Botoșani la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Botoșani la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ACHIŢEI VASILE-CRISTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILIUŢĂ VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ADĂSCĂLIŢEI MONICA-DELIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CILIBIU EUSEBIU-LAURENŢIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEBĂDĂ RADU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢURCANU ROXANA-FLORENTINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ATUDOROAE ALIN-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TANASĂ PETRU-ALBERT
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFAN VIRGINIA-SILVIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFAN NARCIS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OKOS CAROL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MĂRGINEAN IOAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÉTER GYÖRGY-ÁRPÁD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DUJ ERIKA-ANDREA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA COLOSVARI ILEANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRESCU CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU GEORGE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VIZITIU DIONISIE-TEODOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CONSTANTINICĂ ELENA-MAGDALENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SÎRBU GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TRUFIN LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUPAŞCU COSTEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GURALIUC ELENA-RAMONA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MURARIU MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBACARIU SILVIU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SÎRBU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CÎMPANU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BURLACU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PETROVICI
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE TĂRCUŢĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ISPIR
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BORFOTINĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUSCALIUC
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEAGU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BATCĂ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSMA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROTARU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MASCAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANTOCHI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MELINTE
PARTIDUL VERDE MONORANU
PARTIDUL VERDE GURALIUC
PARTIDUL VERDE POPA
PARTIDUL VERDE ABABEI
PARTIDUL VERDE VLAD
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PARAMANOV
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LĂZĂRUC
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GRIGORE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHEORGHIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂNUŢĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DOCTORESCU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BAHNĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IONIŢĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CALMUSCHI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE JUGARIU
Lista candidaţilor din judeţul Botoșani la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞOPTICĂ COSTEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OLOERIU DAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROMAN CRISTIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRIGORAŞ RADU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HOLCA AGNES-MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂILEANU MONICA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BORFOTINĂ IONEL-LUCIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MAXIM OVIDIU CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HUNCĂ MIHAELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SILEGEANU CĂTĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SĂLĂVĂSTRU AURICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HÂRTIE GABRIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NISTOR GEORGETA-EDITA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HRIŢCU-LAFONTAIN MIHAELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOMA CONSTANTIN-LIVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIMIŞAG LUCIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL GÉZA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSORBA ZSUZSANNA-EMESE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS ENIKŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KIS LEHEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PORTIK LORÁNT-ANDRÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MUREŞAN ILDIKO
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRÓ ATTILA-BÉLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALAZS ALBERT-STEFAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VIZITIU CEZAR-CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU CORNELIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIUBOTARU TANIA-ANCA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MISTRINESCU LUCICA-NICOLINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VECLIUC SÎNZIANA-MĂDĂLINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂILEANU DORINEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALEXA ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IOSUB ALEXANDRU-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUDĂI MARIUS-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞLINCU DAN-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PĂTRĂUCEANU CONSTANTIN-NECULAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HUŢU ALEXANDRA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LĂZĂRUC DANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NISTOR CONSTANTIN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GURĂU EDUARD
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANOLACHE CIPRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DRANCĂ ANDREI-IULIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA LĂCĂTUŞU-ANDREI CRISTINA-ANETA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE OLENIUC MAGDA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GRIGORAŞ CIPRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IFTODE EUSEBIU-ILIE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE LIUŢE BOGDAN-CEZAR
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HUDIŞTEANU DUMITRU-PAUL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ZACREŢCHI SERGIU-DAN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PRIMAC-POPOVICI MARIA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CARMOCANU GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GLODEANU-BOSÂNCIAN GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GAIDUR IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FILIP PETRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BACIU ANDREI-SORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OBADĂ MIHAELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROMAN ION PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TANASĂ FLORENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FEODOROV LUCIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GRĂDINARU RADU-VICENŢIU CAMERA DEPUTAȚILOR UNIREA ROMÂNILOR ANTOCHI CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ONOFREI CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU CIPRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MURARU PETRU-CLAUDIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROTARIU MARICICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AVĂDĂNEI MIOARA
PARTIDUL VERDE BURLACU SILVER-ŞTEFAN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL VERDE PANCU ANDREI-ALEXANDRU CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL VERDE BENEA CONSTANTIN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL VERDE SAUCIUC MIOARA-GABRIELA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL VERDE TODIRIANU GABRIEL CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL VERDE BURLACU CIPRIAN IONEL CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL VERDE CHEBAC GEANINA-MIRELA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL VERDE ASAFTEI DUMITRU-CRISTIAN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂNUŢĂ CORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ATITIENEI ANA-MARIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FICIORU ALEXANDRA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOBANU ANGELICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONDRATOV ANDREI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂZĂCUŢU NINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TANASE MAGDA-ELENA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) APARASCHIVEI VASILICA-OANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GHEORGHIŢĂ GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DULGHERU ALEXANDRU-VIOREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZOIŢANU ILIE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIHALACHE RĂZVAN-BOGDAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FLOREA CAMELIA-ANCA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IGNAT DANIELA-CRISTINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂNESCU ANA-MARIA
Sursa: Pro TV