Zece cetăţeni din Irak şi Siria, fără vize sau permise de şedere, au fost depistaţi într-un microbuz la Calafat

16-08-2025 | 12:55
Poliţiştii au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetăţeni străini care nu deţineau viză valabilă sau permis de şedere pentru a călători în spaţiul Schengen.

Sabrina Saghin

Sâmbătă în jurul orei 01:40, în parcarea din proximitatea staţiei de taxare Calafat-Vidin, poliţiştii de frontieră români împreună cu poliţiştii de frontieră bulgari au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Bulgaria.

Acesta circula pe ruta Bulgaria-Italia, era condus de către un cetăţean bulgar în vârstă de 23 de ani şi avea ca pasager un alt cetăţean bulgar.

Cu ocazia controlului amănunţit efectuat asupra mijlocului de transport, în compartimentul destinat transportului de marfă, au fost depistate zece persoane, cetăţeni străini care nu deţineau documente de călătorie valabile şi nici nu îndeplineau condiţiile legale de intrare în România.

În urma verificărilor, s-a stabilit că persoanele în cauză sunt cetăţeni din Irak şi Siria, menţionează un comunicat transmis de Poliţia de Frontieră.

