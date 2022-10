Au învins și cancerul și prejudecățile. “Nu o pereche de sâni condiționează valoarea și frumusețea unei femei”

Cancerul nu iartă pe nimeni. Femei și bărbați deopotrivă. Sunt milioane de cazuri în Europa și zeci de mii în România. Anual. În aceste cifre se regăsesc oameni cu trăsături diferite, profesii diferite, povești de viață diferite, care doar ce au început sau care s-au scris deja până în momentul diagnosticului.

La nivel european 1.237.588 de femei și 1.444.949 bărbați au fost diagnosticați cu cancer în 2020, arată datele publicate de Agenția Internațională pentru Cercetări asupra Cancerului.

Dintre aceștia, 98.886 sunt români, 53.881 fiind bărbați iar 45.005 fiind femei.

Victoria, care și așa vine greu și cu sacrificii enorme nu e însă, mereu, cea finală. Ai scăpat de cancer și totuși te simți înfrânt.

Mai este o femeie „feminină" după ce și-a sacrificat imaginea fizică pentru a-și salva viața? Mai este frumoasă după o dublă mastectomie? Și-a pierdut feminitatea o femeie care și-a pierdut părul?

„Îmi amintesc și când i-am spus unui chirurg că problema frumuseții nu se mai pune pentru mine, nu mai e o variantă”, ne spune Anca, supraviețuitoare de cancer.

Momentul descătușării, după atâția ani de suferință este, însă, parțial amânat. Acum trebuie să trăiască așa, cu semnele lăsate de nemiloasa boală. Aceste semne sunt purtate de unele supraviețuitoare cu mândrie. S-au luptat și au câstigat. În ochii oamenilor ar trebui să se oglindească imaginea lor de eroine și nu de supraviețuitoare.

„Suntem recunoscătoare pentru darul vieții, darul nou al vieții, dar trebuie să dăm strălucire în continuare”, ne mărturisește Elena.

Diagnosticul, în cifre

Cel mai comun tip de cancer în rândul femeilor este cancerul mamar, dar problemele oncologice se manifestă sub diferite forme în cazul ambelor sexe.

Cele mai comune tipuri de cancer înregistrate în 2020 sunt cancerul colorectal (12.938 cazuri) și cancerul pulmonar (12.122 cazuri). Datele fac referire la ambele sexe, potrivit Agenției Internaționale pentru Cercetări asupra Cancerului.

5.331 femei au fost diagnosticate cu cancer colorectal, 3.092 cu cancer la nivelul plămânilor și 2.355 cu cancer de col uterin, în 2020.

12.085 de femei au fost diagnosticate cu cancer la sân în 2020.

În 2021 au fost înregistrate 54.708 de cauzuri oncologice noi, iar incidența a fost de 283,9 cazuri noi la 100.000 de locuitori, arată datele publicate de Ministerul Sănătății.

Numărul bolnavilor rămași în evidență a fost de 520.561 în 2021.

54.486 de persoane au pierdut lupta cu cancerul anul trecut, potrivit datelor publicate de Agenția Internațională pentru Cercetări asupra Cancerului.

Cancerul mamar, principala cauză de deces în rândul femeilor

Cancerul la sân este cel mai frecvent diagnosticat cancer la femei și reprezintă 1 din 4 cazuri anuale de cancer la nivel mondial, arată datele furnizate de europadonna.org, Coaliția Europeană a Cancerului la Sân.

Estimativ vorbind, 21% din cazurile de cancer de sân din Europa apar la femei când acestea au vârsta sub 50 de ani. 35% dintre cazuri apar la femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani, iar restul cazurilor la femeile de peste această vârstă.

Prin urmare, cancerul de sân afectează multe femei în timpul anilor dedicați muncii și întemeierii unei familii.

Una din 11 femei din țările membre UE va dezvolta cancer de sân înainte de vârsta de 74 de ani, estimează medicii, potrivit europadonna.org.

Cancerul mamar este principala cauză de deces la femeile din întreaga lume, reprezentând 1 din 6 decese în urma unui diagnostic oncologic.

Cancerul de sân reduce viața mai multor femei europene decât orice alt tip de cancer. Doar 16% dintre femei supraviețuiesc acestui tip de cancer, arată datele europadonna.org.

În fiecare zi din 2020, 33 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar în România.

Lupta nu e numai fizică

Cancerul este un diagnostic tranșant. Ședințele de tratament, orele petrecute la chimioterapie și schimbările corpului îi copleșesc pe bolnavi. În timp ce lupta pentru a-și salva viața, ei încearcă să se adapteze noii situații.

Lupta este dificilă, iar femeile care se confruntă cu o astfel de boală își pierd, pas cu pas, încrederea în sine, încep să creadă că nu mai sunt feminine și chiar că nu mai au aceeași valoare ca înainte de boală.

Diagnosticul le seacă de puteri și de speranța „că totul va fi bine”. Au nevoie de un miracol, de ajutor, de un semn care să le arate că nu este totul pierdut și că se poate trăi la fel ca înainte de a primi diagnosticul.

Unele persoane caută ajutor specializat, găsindu-și alinarea alături de psihoterapeuți, altele își găsesc alinarea în grupuri de sprijin. Altele rămân singure și au nevoie de ajutor.

Un astfel de sprijin este oferit de programe precum „Feminitate după Cancer”, dezvoltat de Asociația Imunis și condus de Cosmina Grigore, ea însăși o supraviețuitoare a cancerului.

„Când am primit diagnosticul, m-am simțit vinovată, vulnerabilă. Am constatat că nu puteam să vorbesc cu ușurință despre acest lucru și am mers la psiholog. Aceste trei luni m-au ajutat mai mult decât ședințele cu psihologul cinci luni”, spune Aneta, una dintre femeile care a urmat programul.

Feminitate după cancer

„Feminitate după cancer” este un program dedicat femeilor diagnosticate cu cancer din România, care vor să învețe să își reacceseze feminitatea. Programul aparține Asociației Imunis, iar anul acesta (în 2022) ajunge la a patra ediție.

La acest curs pot participa femei care în urma tratamentului – operații, chimioterapie, radioterapie, hormonoterapie, alte tratamente adjuvante – și-au pierdut încrederea în sine, în propriul corp, în partenerul de viață, și-au pierdut libidoul ori un atribut al feminității: sânii, părul, calitatea pielii, unghiile, dantura, suplețea corpului etc.

Întregul proiect cuprinde cinci module teoretice și o serie de întâlniri offline și online în care femeile au parte de experiențe menite să le facă se reîntâlnească cu feminitatea lor. Ele pot discuta cu medici specialiști, make-up artiști, consilieri vestimentari, kinetoterapeuți, experți în beauty și în îngrijire.

De asemenea, în cadrul modulelor sunt organizate ședințe foto menite să le ajute pe femei să se simtă bine în pielea lor.

Apoi, sunt organizate întâlniri de escaladă, care au scopul de a le reda femeilor curajul și încrederea în sine, dar și sesiuni cu un master florist, care să le ajute să își pună în valoare delicatețea și creativitatea.

Asociația Imunis

Totodată, mai sunt organizate sesiuni de dans, public speaking, întâlniri cu un trainer de Mindfulness, dar și alte discuții și tehnici practice cu Cosmina Grigore și cu alți parteneri ai proiectului.

Mai frumoase și mai încrezătoare

Se spune că transformarea vine din interior. Nu este întotdeauna adevărat deoarece, de cele mai multe ori, trebuie să existe o armonie între fizic și psihic.

Profesioniștii de la „Feminitate după cancer” au grijă să vindece sufletul, dar și trupul, să le facă pe femei să arate bine și să se simtă bine.

Asociația Imunis

Unul dintre mentori este Alexandra Flămânzeanu, make-up artistul care pune zâmbetul pe chipurile femeilor.

Colaborarea dintre ea și Cosmina a început firesc, ca o prietenie, pentru că aveau același mod de gândire, iar Alexandra și-a dorit să se implice.

Make-up artistul le machiază și le sfătuiește pe supraviețuitoare despre îngrijirea tenului. În cadrul programului le arată cum să realizeze machiajul de zi, de seară, dar și un machiaj mai elaborat. Ea spune că machiajul poate face o mare diferență, alături de produsele potrivite pentru cineva care se află sub tratament.

Asociația Imunis

Cele mai potrivite produse sunt cele de foarte bună calitate, care nu cresc nivelul de toxicitate și care hidratează intens pielea pentru a contrabalansa efectele tratamentelor agresive, potrivit Alexandrei. Un aspect important este și crema cu protecție solară, care nu trebuie să lipsească.

Un alt curs revelator din cadrul programului este cel care oferă consiliere vestimentară femeilor. El se desfășoară cu un stylist vestimentar, care parcurge cu femeia toate etapele, atât în momentul luptei cu boala, cât și după vindecare.

Alina Lazariu este stylist și le ajuta pe femei să își construiască o garderobă în funcție de venituri, stil preferat, reguli de styling și culori preferate. Le sprijină pentru a depăși blocajele socio-emoționale. Astfel, pot obține efectul dorit și pot reveni la o viață normală.

Întrebată despre perioadele cele mai dificile, Cosmina, fondatoarea „Feminitate după cancer” spune că sunt cele în care este prezent tubul de dren, imediat după mastectomie, perioadele în care pacientele trebuie să poarte expander, dacă sunt metastaze sau dacă trebuie folosit cadrul sau cârjele. Un alt moment dificil este cel în care femeile își pierd părul.

O consiliere vestimentară pentru o persoană bolnavă de cancer nu este diferită de o consiliere obișnuită, numai că se ia în considerare perioada de tratament și contextul emoțional.

Astfel, femeile despășesc alături de consilier barierele emoționale și psihologice și să își recapete încrederea în sine.

Cum se rescriu definițiile feminității

Elena ne mărturisește că a fost foarte dificil când i s-a comunicat diagnosticul. Credea că nimic nu va mai fi la fel. Simțea un sentiment de rușine și de vinovăție. Cu toate acestea, a găsit calea de a-și regăsi feminitatea, sănătatea și a reușit să își redobândească încrederea în sine.

„Înainte de a urma programul eram deja în transformare post diagnostic, numai că aveam nevoie de ancorarea intuiției și de a învăța să mă fac ascultată și de un pic de siguranță și fermitate în decizii”, recunoaște Elena.

A aflat de program în mai, când s-a încris în Imunis. A apelat la ajutorul „Feminitate după cancer” într-un moment delicat, în perioada tratamentului cu chimioterapie, înainte de operația de mastectomie.

Elena spune că acum este recunoscătoare pentru darul vieții și că trebuie să învețe să strălucească în continuare.

Despre program spune că cel mai mult a ajutat-o ședința foto cu rochii. I-a confirmat faptul că „nu o pereche de sâni” condiționează valoarea și frumusețea unei femei.

„Suntem absolut feminine și formidabile”, a adăugat Elena, într-o notă plină de optimism.

O altă femeie a cărei viață s-a schimbat după ce a urmat programul „Feminitate după cancer” este Cristina, care a aflat de el de la o prietenă deja înscrisă. Spune că i-a adus alinare și că a descoperit că este cu adevărat benefic după cea mai dificilă etapă, și anume, chimioterapia.

A crezut că și-a pierdut feminitatea. S-a gândit cu teamă că, după operație, nimic nu va mai fi la fel, că va trebui să își schimbe garderoba și să nu mai poarte haine feminine.

Spune că viața ei s-a schimbat în bine, chiar și față de cum era ea înainte de a se îmbolnăvi.

Cristina avea o viață agitată, accentul îl punea pe job, familie, rude și întreținerea casei. De multe ori a uitat de ea și a uitat că poate să spună „nu”.

„Apoi a venit boala. Am devenit speriată, îngrijorată, mă gândeam cu teamă la ce va fi, dacă mă mai vindec și dacă mai pot fi eu cea care eram înainte de diagnostic … o fire veselă, optimistă, puternică, iar când am intrat în program mi-am dat seama că pot fi mult mai mult decât eram înainte. Am învățat să mă iubesc enorm, să nu îmi fie frică de moarte pentru că eu îmi doresc să trăiesc și asta este foarte important!”

Mai mult decât atât, a învățat să spună „nu” și să explice celor dragi că are nevoie de timp pentru ea.

La fel ca Elenei, și Cristinei i-a plăcut mult ședința foto cu rochii pentru că „i-a deschis mintea și sufletul către feminitate”.

Asociația Imunis

Maria a aflat de proiectul Cosminei după ce s-a uitat la o emisiune TV. A fost diagnosticată înaintea ei, dar deși a încercat diverse metode pentru a-și recăpăta optimismul, ne spune că ceva lipsea.

A umplut acest gol atunci când s-a înscris la „Feminitate după cancer”.

Pentru Maria, cea mai dificilă etapă a fost debutul bolii pentru că nu știa cum să procedeze și cum să se descurce într-o astfel de situație.

„Înainte de a parcurge programul de Feminitate după cancer, nu realizam ce lucruri importante legate de feminitatea mea pierdusem sau le țineam intr-o stare de inactivitate”, spune Maria.

Cristina T este o altă supraviețuitoare „eroină”. Ea a aflat de proiect de la colegul ei, Bogdan, care a a ajutat-o să se recupereze după operația de mastectomie.

Lupta ei a început înainte de a avea cancer, dar cele mai grele etape au urmat după ce s-a întors din Spania, unde a făcut chimioterapie, apoi a urmat operația de mastectomie în România și de limfadenectomie.

Dacă a fost un moment care a copleșit-o cu adevărat, spune că a fost acela în care a aflat că nu va mai avea ganglioni limfatici în axilă și ca urmare a acestui lucru nu își va mai putea ridica fiul în brațe, iar meseria de kinetoterapeut nu o va mai putea practica la nivelul la care o făcea înainte să se îmbolnăvească. Pur și simplu, în acel moment, erau singurele lucruri cu care se identifica.

A intrat în Imunis în iulie 2022 și a realizat cât de prinsă era în planul său fizic, iar această conștientizare a ajutat-o să își asculte corpul, să trăiască pentru ea și să lase temerile de o parte.

„Sunt la început, abia am luat startul, dar știu că am intrat în cursă și nu am de gând să mă opresc!”, ne spune Cristina T.

Viața înainte de program era o simplă listă de planuri pe care trebuia să le bifeze, fiind într-o continuă competiție cu ea însăși. Acum a învățat să trăiască clipa și să se relaxeze puțin.

Dintre module, cel mai mult i-a plăcut „Dragon Boat” (sport în barcă, în echipă, unde toată lumea vâslește pentru a ajunge la linia de sosire). Deși a fost numai la un singur antrenament, spune că a captivat-o idea de sport-concurs deoarece a practicat patinaj viteză timp de 12 ani, iar acest gen de activitate o ajută să se redescopere, să se reconecteze mai mult cu ea și să se iubească pe sine.

Anca a aflat de proiect de la Cosmina, după ce s-a înscris în Imunis. A participat la mai multe ediții și simte că întregul program poate duce la un proces de transformare subtilă în interior.

„În Feminitate după cancer, Cosmina transformă trăirile ei și o mulțime de informații culese de-a lungul timpului într-o experiență multi-senzorială”, declară ea.

Cel mai dificil moment a fost mastectomia, ne mărturisește Anca. A simțit că va trebui să se ascundă, să își „ascundă” corpul imperfect.

„Îmi amintesc și când i-am spus unui chirurg că problema frumuseții nu se mai pune pentru mine, nu mai e o variantă”, spune ea.



Acum, după ce a parcurs modulele, se simte mai bine decât înainte de diagnostic și a învățat să aibă mai multă grijă de ea, să își exprime feminitatea și să nu o considere o slăbiciune.

Indiferent de diagnostic sau de stadiul în care se aflau supraviețuitoarele, un lucru este cert: faptul că au trecut împreună prin etapele dificile le-a ajutat să se redescopere și să traverseze etapele bolii cu fruntea sus. O astfel de legătură te transformă atât la nivel spiritual cât și psihic.

Asociația Imunis, locul unde a început „Feminitate după cancer”

Asociatia Imunis a fost înființată în 2016 și are ca scop schimbarea de percepții despre viața cu cancer a pacienților din România.

Motto-ul Imunis, „Rescrie povestea”, a fost special ales pentru a încuraja pacienții să creadă și să lupte.

Lucrând alături de specialiști și de medici, Asociația Imunis răspunde nevoilor pacienților în ceea ce privește alimentația, psiho-oncologia, schimbarea de mentalități, motivarea, sportul, managementul efectelor adverse, apartenența la grupuri de suport, dar și alte probleme cu care se pot confrunta pacienții pe termen scurt, mediu și lung.

Asociația Imunis a format o echipă de dragon boat exclusiv din supraviețuitoare ale cancerului de sân, echipă acreditată de International Breast cancer Paddlers Commision.

Imunis este prima asociație de pacienți din România care a avut un pacient devenit pacient-mentor.

Asociația Imunis

Cine este Cosmina Grigore, fondatoarea programului „Feminitate după cancer”

În 2013 Cosmina Grigore a fost diagnosticată cu cancer, în 2015 ia naștere workshop-ul „Feminitate după cancer”, apoi Cosmina începe să lucreze constant cu femei diagnosticate cu cancer.

În 2016, din postura de supraviețuitoare a bolii, implementează primele tehnici personale de lucru cu pacientele din asociație, iar în 2017 apare prima campanie „Feminitate după cancer”.

Între 2018 și 2020 are loc documentarea, crearea și dezvoltarea programului „Feminitate după cancer”, testarea lui la scară mai mică, iar în 2021 au loc primele ediții ale programului ”Feminitate după cancer”.

80 de femei au beneficiat în 2021 de acest program.

În 2022 este creat conceptul umbrelă Healing Women și introducerea „Feminitate după cancer” drept proiect central transformațional alături de alte programe.

Proiecte naționale menite să prevină cancerul și să ajute pacienții oncologici

În România, Fundația Renașterea derulează o serie de programe orientate către pacientele cu cancer mamar sau de col uterin.

Unul dintre ele este „unitatea mobilă de testare”, care oferă investigații medicale gratuite.

Astfel, centrul mobil pentru investigații de sân și de col uterin a implementat primul program destinat efectuării de mamografii și de teste Babeș-Papanicolau, gratuit, în zonele rurale și în orașele mici.

În vehicul sunt amenajate cabinete de ginecologie unde se pot efectua și mamografii. Primul proiect de acest gen s-a desfășurat în 2007, iar de atunci are loc în fiecare an.

Un alt proiect care susține pacientele cu afecțiuni oncologice este „Brave cut”, care realizează peruci din podoaba capilară a femeilor ce aleg să își doneze părul.

Fundația Renașterea desfășoară și un program de conștientizare privind cancerul pulmonar, al doilea tip de cancer ca număr de cazuri diagnosticate.

De asemenea, anul trecut s-a desfășurat campania „Cancel Cancer” în parteneriat cu un cunoscut brand de retail și unul de cosmetice, menită să le facă pe femei să conștientizeze necesitatea unui control medical.

Un alt program de screening gratuit început în 2021 se va desfășura și în 2022 pentru prevenirea cancerului colorectal.

El include mai multe spitale partenere și oferă serviciile medicale în mod gratuit.

În perioada 24 septembrie - 20 noiembrie 2022 se va desfășura proiectul „Nu am făcut testul”, organizat de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) . O caravană se va deplasa în județele din țară și va oferi servicii medicale gratuite.

Investigațiile au ca scop depistarea bolilor oncologice și includ: analize de sânge și urină, ecografii mamare, consult urologic cu ecografie, teste PSA pentru prostată, dermatoscopii pentru depistarea afecțiunilor pielii, evaluare pentru riscul de cancer pulmonar, măsurarea tensiunii, glicemiei, greutății, înălțimii și a riscului de a face boli cardiovasculare.

