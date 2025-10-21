Val de solicitări la firmele de gaze, după explozia din Rahova. Oamenii speră să nu se repete tragedia: Mai bine stăm în frig

Îngroziți de tragedia din cartierul bucureștean Rahova, oamenii sunt mai vigilenți, iar solicitările de verificare a instalațiilor de gaze s-au înmulțit. În Caracal, 60 de locatari au fost evacuați, după ce au reclamat un miros puternic de gaze.

De teamă au stat ore afară, în mașini, ori la rude. Problema este că firmele private autorizate care pot face reparații în aceste cazuri vin mai greu, pentru că au foarte multe solicitări în această perioadă.

Locatarii unui bloc din Caracal au simțit miros puternic de gaze. Lucrătorii de la gaze, dar și echipele de pompieri au verificat casa scării, apoi fiecare apartament în parte și au depistat scurgeri de gaze, așa că alimentarea a fost oprită. 60 de oameni au fost evacuați.

Locatar: Am sunat la 112, era un miros. Important e să nu se întâmple să avem probleme, e mai importantă viața decât căldura.

De frică, oamenii sună la 112

Unii și-au luat doar câteva lucruri și au fugit afară din locuințe. Locatarii spun că au trecut cu greu peste noapte. Fiecare s-a încălzit cum a putut.

Locatară: Am o aerotermă și am băgat-o în priză azi noapte pe la 11, am cuptor cu microunde, mâncarea am avut-o făcută și am încălzit și asta e situația. Decât să pățim ce au pățit cei de la București mai bine așa.

Administrator bloc: De când s-a întâmplat acest caz oamenii sunt speriați și sună telefoane. Instalațiile de când sunt montate nu a fost făcută niciodată verificare pe partea comună pe casa scării decât la noi în apartamente, sunt unele apartamente care și în momentul actual nu au acei senzori de gaze.

Cosmin Istrate, inginer firmă gaze: Trebuie să faci la 2 ani verificarea atât în casa, cât și pe casa scării. Trebuiau montate o electrovalvă la fel ca cele pe care le avem puse pe instalația de utilizare, după branșament, la intrarea conductei pe scara de bloc iar din 2 în 2 etaje montați senzori pentru detectarea eventualelor pierderi.

Sunt multe blocuri unde gazul a fost oprit în urma sesizărilor și verificărilor făcute, cum este și acesta, din București. Solicitările de verificare a instalațiilor s-au înmulțit în toată țara, așa că firmele sunt greu de găsit.

Marcela Heson, administrator firma gaze: Momentan noi avem lucrări în derulare cu termene branșamente și extinderi de gaze și nu putem să eu știu 2 săptămâni, dacă nu și mai mult. Deci nu putem promite ca în câteva zile îi putem rezolva.

Cine face reparațiile la gaze

În cazul în care într-un bloc miroase a gaz, echipele operatorului de distribuție vin, fac măsurători și opresc gazul. Distribuitorul nu face reparații, însă, pentru că este responsabil de rețea până la intrarea în proprietatea privată, adică până la scară, în cazul unui bloc.

Locatarii sau asociația de locatari trebuie să cheme o firmă privată autorizată de ANRE pentru operațiunile de remediere în apartament sau pe scară. După aceea, echipele companiei de distribuție pot reveni pentru scoaterea sigiliului și repunerea în funcțiune a gazelor.

