Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

22-09-2025 | 19:31
În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Dan Oprea,  Daniel Preda

În Timiș, un centru de legume și fructe stă gol pentru că nimeni nu vrea să-l administreze, iar o creșă construită cu opt milioane de lei are lacătul pe ușă, deși este gata de un an.

Lotul 2 al autostrăzii A7, între Mizil și Pietroasele, este 99% finalizat, dar șoferii nu pot să îl folosească. Deschiderea șoselei este blocată de o greșeală făcută la podul peste pârâul Sărata.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Antreprenorul bulgar a greșit sudurile. Situația nu a putut fi remediată cu adăugarea unor noi suduri. A trebuit să se apeleze la această metodă cu eclise, au greșit și aplicarea acestor eclise, au fost nevoiți să le dea jos.”

Centrul din Tomnatic, complet dotat, dar nefolosit

În Timiș, la Tomnatic, un centru de legume-fructe finalizat anul trecut, stă nefolosit.

Corespondent Știrile PRO TV: „Depozitul a fost dotat deja cu toate utilajele necesare funcționării. Vorbim despre o linie de sortare a legumelor. O altă linie de ambalare, dar și despre zece boxe frigorifice atât de necesare fermierilor din zonă.”

Florin Cornescu, fermier: „Ar fi un lucru benefic pentru toți producătorii locali de aici din zonă, cât și pentru cei din zonele de lângă Tomnatic. Nu am mai avea atâtea intermedieri. Produsul ar ajunge la un preț corect în magazin.”

Depozitul nu a putut fi deschis inițial, pentru că a avut mai multe probleme de construcție – inclusiv la fundația boxelor frigorifice –, dar acestea au fost remediate între timp. Acum, însă, nimeni nu vrea să îl administreze.

Alexandru Iovescu, vicepreședintele CJ Timiș: „La prima licitație nu a fost niciun operator la această licitație. Urmează să mai organizăm una.”

Creșă de 8 milioane, închisă de ISU

În Timișoara, o creșă construită de primărie, cu fonduri europene, e gata de un an. A costat opt milioane de lei, dar are lacătul pe ușă. O inspecție a celor de la ISU a dat peste cap planurile de inaugurare.

Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara: „Birocrația și o actualizare repetată a legislației poate întârzia investiția. Lucrările suplimentare pe care le-am executat în urma inspecției celor de la ISU au constat în închiderea podurilor, montarea unor geamuri care se deschid automat.”

Reprezentanții Primăriei din Timișoara spun că problemele au fost remediate și că acum caută o firmă care să o mobileze. Dacă această creșă nu va fi funcțională până la finalul anului, autoritatea locală trebuie să returneze banii europeni.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 22-09-2025 19:09

