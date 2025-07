Turiștii ignoră steagul roșu și avertismentele salvamarilor. „Și ce ar trebui să facem? Să ieșim din apă?”

Salvamarii au avut o zi plină, pentru că turiștii nu au înțeles că sunt curenți puternici și s-au aventurat în larg, deși steagul roșu, care interzice scăldatul, a fost arborat.

Cele două fete, de 9 și 19 ani, din Călărași, au intrat în apă dar n-au mai reușit să revină la mal din cauza curenților puternici și a valurilor mari. Situația lor a devenit critică când au fost prinse de curentul rip, unul dintre cei mai periculoși curenți marini.

Valentin Stoian, salvamar: „Un grup se aventurase fix acolo unde sunt geamandurile alea două, unde curentul rip e foarte puternic. Le-am fluierat, le-am făcut semne, m-au ignorat, atunci mi-am dat seama că trebuie să mă duc după ele".

Intervenția a fost destul de dificilă, iar din cauza fricii, fetele i-au îngreunat misiunea salvatorului.

„Una dintre ele s-a prins de mine, din disperare ajunsese să mă bage pe mine la fund. Le-am pus pe tub, am înotat în lateral. Așa se iese din curentul rip, să înoți în lateral, nu să te bați cu curentul pentru că este foarte greu. Am dat să înot, am dat câteva mâini, atunci fetele nu s-au ținut bine de tub și au scăpat din tub. A trebuit să mă duc la ele și aceeași situație", a explicat Valentin Stoian.

Un martor a descris scenele dramatice: „Au ieșit un pic în larg cu colacul, s-au panicat și au făcut semn la salvamar".

Turiștii ignoră avertismentele

În cele din urmă, tânărul salvamar a reușit să le ducă la țărm în siguranță, iar surorile au primit îngrijiri medicale la Punctul de Prim Ajutor. Și alții care s-au îndepărtat de mal au fost atenționați să iasă din apă, într-o veșnică luptă între salvamari și turiști.

Deși steagul roșu era arborat, mulți turiști au continuat să intre în apă, ignorând avertismentele.

Reporter: Este steagul roșu arborat, ați văzut?

Turist: „Da. Și ce ar trebui să facem? Să ieșim din apă?”

Reporter: Nu vă este teamă?

Turist: „Nu."

Reporter: V-au fluierat salvamarii să ieșiți din apă. E steag roșu. Nu vă e frică?

Bărbat: „Noi n-am fost atenți de steagul roșu".

Salvamarul Claudiu Popescu a confirmat că echipele au avut o zi extrem de solicitantă: „Am avut și intervenții astăzi, ne așteptam să înceapă și curenții să tragă destul de puternic".

Cei mai periculoși curenți se formează în zona digului, pentru că vântul bate cu putere și ridică valuri mari care se izbesc de stânci. Cu toate acestea, mulți turiști nu s-au putut abține să intre în apă.

„Nu, că am intrat doar aici", a spus un bărbat întrebat dacă nu îi este teamă, în timp ce o tânără a descris condițiile periculoase: „Sunt valurile foarte, foarte puternice și te izbesc foarte, foarte rău. Este un curent foarte, foarte puternic, mai ales în larg, dacă te duci simți cum te trage înapoi fix în momentul în care se pregătește să se spargă".

Pe de altă parte, marea s-a încălzit iar mulți nu vor să rateze această ocazie. Apa are în jur de 24 de grade.

