Cazul contabilei de la MAE care plătea salarii fictive nu ar fi singular. Surse vorbesc și despre bani pentru amante

Procurorii militari susțin că ar mai fi și alte persoane angajate fictiv și care ar primi leafă de la MAE.

Surse judiciare, dar si din minister, vorbesc despre bani pentru amante. Cazul va fi investigat și de Direcția Națională Anticorupție.

Procurorii militari au ridicat mai multe documente de la Ministerul Afacerilor Externe după ce au descoperit că o fostă contabilă i-ar fi dat timp de 12 ani salariu iubitului ei - angajat până de curând la Ministerul Apărării Naționale, dar si fiului acestuia, soldat la spitalul Militar din Pitești. Niciunul nu a fost angajat vreodată la MAE, însă, susțin procurorii ar fi încasat peste două milioane de lei fiecare.

Procurorii militari susțin că au indicii potrivit cărora nu doar contabila i-ar fi plătit iubitului și fiului acestuia salarii ani la rândul din fondurile Ministerului de Externe, deși nu au lucrat nici măcar o zi pentru diplomație, ci și multe alte persoane care ar fi primit lefuri lunare deși nu au fost nici măcar un minut la serviciu sau ar fi fost angajate fictiv.

Adevărul a ieșit la iveală în momentul în care cei doi falși angajați s-au certat cu contabila. Pe de altă parte, foști și actuali angajați de la Externe susțin la adăpostul anonimatului că asemenea practici ar fi cunoscute.

„Este o practică în MAE ca unii angajati privilegiați, din care unele amante ale unor persoane bine poziționate, să nu vină cu anii la muncă și să nu îi deranjeze nimeni cu nimic, deși primesc salariul integral.”

„Un diplomat îmi spunea că știe pe cineva de la MAE care de peste 2 ani nu a călcat pe la birou, dar primește salariu lunar.”

„MAE este un sac fără fund. Curtea de Conturi face anual o misiune de audit la departamentul financiar. Cum ... de nu au găsit nimic în 12 ani? Că sa nu mai zic de directori generali, secretar general și o grămadă de alți ... care aprobă lunar salariile. Te doare capul.”

Pe lângă suspiciunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave au apărut și bănuieli de abuz în serviciu și de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Scandalul salariilor frauduloase plătite din fondurile MAE a ajuns și pe masa procurorilor anticorupție. DNA îi va investiga pe șefii contabilei și pe oficialii Curții de Conturi care ar fi trebuit să o controleze pe femeie și astfel să împiedice plata unor sume uriașe de bani din fondurile ministerului.

Deocamdată, contabila care a demisionat după ce a fost denunțată, nu a fost pusă sub învinuire. Toate anchetele sunt in faza urmăririi penale IN REM.

Cei de la Ministerul de Externe refuză să comenteze acuzațiile!

