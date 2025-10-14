Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România.

Proiectul se numește ”Siguranță în Trafic” și se află acum în dezbatere publică, a anunțat chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

România înregistrează cel mai redus nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană. Numai în anul 2024, s-au înregistrat 1.478 de persoane decedate și 3.245 de persoane rănite grav.

De asemenea, în 2025, sunt înregistrate 940 de persoane decedate (-145, -13,3%) și 2.352 de persoane rănite grav (-81, -3,3%).

Ce aduce nou proiectul „Siguranța în Trafic”

MAI propune simplificarea procedurii de comunicare cu proprietarii și conducătorii de vehicule, ceea ce va conduce la o reducere a costurilor suportate de contribuabil și degrevarea polițiștilor rutieri de sarcini administrative.

”Astfel, polițiștii vor acționa mai mult timp în teren, în sprijinul participanților la trafic, pentru eliminarea pericolelor din trafic, care nu pot fi constatate cu mijloace automatizate, precum consumul de alcool sau droguri”, a anunțat Despescu.

Introducerea ”conceptulului de viteză medie”

O altă noutate este introducerea conceptulului de viteză medie.

”Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de deplasare pe un sector de drum în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Țările de Jos, Spania, Bulgaria, chiar la începutul lunii septembrie”, spune secretarul de stat.

De asemenea, MAI vrea simplificarea procesului de constatare a sancțiunilor.

”Introducem un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit al acestuia. În această situație, proprietarul va primi în mod direct procesul verbal, iar în cazul în care confirmă că el a condus autovehiculul, procesul verbal se consideră comunicat, fără a mai derula alte proceduri”.

În cazul în care proprietarul nu este cel care a condus autovehiculul, acesta are posibilitatea să indice conducătorul auto, ”situație în care procesul verbal este nul de drept, fără alte formalități”.

Procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară

Ministerul de Interne vrea să simplifice și procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, ”în sensul că sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând și punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri, simplificăm și comunicarea procesului verbal, prin lipirea unui autocolant pe parbriz”.

În ceea ce privește circulația pe benzile dedicate transportului public, autoritatea publică locală va putea să decidă categoriile de vehicule care pot circula, anumite intervale de timp și alte aspecte specifice.

Digitalizarea serviciilor: “predarea virtuală” a permisului auto

Un alt scop al proiectului “Siguranța în trafic” este reprezentat de digitalizare și de ”accesul facil” al cetățeanului la serviciile în materie de înmatriculare și permis de conducere.

Astfel, cererile, notificările și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiții de siguranță; (ex. cererile de reducere a perioadei de suspendare).

Platforma HUB va permite și transmiterea de notificări către cei înrolați, prin SMS, e-mail, notificări în aplicație, prin care se va realiza o informare rapidă a beneficiarilor.

”Comunicarea cu Poliția Română devine mai simplă și eficientă”, mai promite Ministerul Administrației și Internelor, care oferă și exemple:

”1) la solicitarea polițistului, documentele se pot prezenta digital prin HUB.

2) un alt exemplu este posibilitatea de accesare online a fotografiilor ce surprind fapta contravențională.

3) propunem și eliminarea deplasării conducătorilor auto la sediul poliției pentru a preda fizic permisul de conducere, în situația în care, prin intermediul platformei HUB, confirmă că a luat la cunoștință de perioada în care nu mai au dreptul de a conduce, ceea ce echivalează cu o “predare virtuală” a permisului.”

Platforma HUB va permite cetățenilor să declare unele accidente de circulație (cele fără victime) și să primească autorizații de reparație ( declararea accidentelor doar cu pagube materiale se poate face în 24 de ore direct în platformă, iar autorizația de reparație se eliberează electronic).

Gestionarea accidentelor fără victime, atunci când nu există o înțelegere amiabilă

Totodată, MAI lansează ”o invitație” către asigurători și conducători auto de a formula propuneri privind gestionarea în România a accidentelor fără victime, atunci când nu există o înțelegere amiabilă.

”De exemplu – prin intermediul societăților de asigurări, fără a se mai deplasa și la sediul poliției rutiere, cum este în prezent.

În același context, pentru a veni în întâmpinarea persoanelor aflate în decalaj digital (determinat de lipsa accesului la echipamente sau de orice alt motiv privind utilizarea), în vederea facilitării accesului la serviciile electronice și la căile de comunicare electronică, Ministerul Afacerilor Interne va crea mecanisme și instrumente adecvate, pentru accesarea platformelor informatice, inclusiv asistență pentru persoanele care solicită acest lucru.

Deși vor avea la dispoziție mijloace facile de comunicare online, cei care doresc în continuare proceduri de comunicare prin poștă sau de afișare la domiciliu, aspecte ce necesită resurse umane, de timp și financiare, bineînțeles că vor fi în situația de a suporta costurile aferente”, a mai spus secretarul de stat.

Înființarea unui mecanism de finanțare a educației rutiere

Nu în ultimul rând, modificările legislative propun înființarea unui mecanism de finanțare a educației rutiere, ca parte a siguranței rutiere.

Astfel, fondurile obținute din plata voluntară, benevolă a amenzilor se vor colecta într-un cont unic și vor fi direcționate către educație rutieră, sisteme inteligente de trafic și măsuri de prevenire, în funcție de zona unde a fost comisă abaterea.

Cu sprijinul Ministerului Finanțelor, sumele colectate se vor distribui, în cote procentuale, către Ministerul Educației, bugete locale, CNAIR și MAI, în funcție de categoria de drum pe care s-a produs fapta.

”Procentele vor rezulta în urma dezbaterilor ce vor urma”, precizează MAI.

Fondurile direcționate către MAI urmează a finanța sisteme de detecție, dispecerate de monitorizare, centre de management al traficului și Platforma HUB, iar cele către Ministerul Educației vor susține educația rutieră, inclusiv granturi pentru proiecte locale.

Toate aceste măsuri sunt doar propuneri, a mai precizat chestorul Bogdan Despescu, se află în dezbatere publică ”și nu sunt aspecte definitive”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













