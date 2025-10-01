Schimbare pe piața imobiliară. De ce mulți proprietari nu mai vor să închirieze în regim hotelier

02-10-2025 | 10:58
Piaţa chiriilor este ticsită de oferte, cu mult mai multe ca în aceeaşi perioadă din 2024. Creşterea este cauzată parţial de proprietarii de apartamente care renunţă la închirierea în regim hotelier, în favoarea unor clienţi pe termen lung.

Călin Ardelean ,  Roxana Vlădășel

Alţii au sperat că vor putea închiria mai scump dacă păstrează locuinţele până la sosirea studenţilor, sau după mărirea TVA.

Statisticile unei rețele de agenții imobiliare arată o creștere de 25% a ofertei de chirii în luna septembrie, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut. Rândurile au fost îngroşate de proprietarii care nu mai vor să îşi dea apartamentele cu ziua, ci pe termen lung. Vor un venit constant şi mai puţine pagube.

Dan Vidican, proprietar: „Am întrerupt colaborarea cu aceste platforme, datorită gradului de uzură ridicat. În momentul de față doresc să-l închiriez pe termen lung."

Sorina Anton, agent imobiliar: „Un venit stabil, fix, în fiecare lună, este mai de dorit. Una e să-ți intre trolerul în fiecare săptămână, alta e să intre un client care să stea un an de zile.”

Cristian Tăutu, expert imobiliar: „Marea majoritate a proprietarilor sunt nemulțumiți de uzură prea mare a apartamentelor în regim hotelier, a costurilor, care sunt mult mai mari decât la închirierea pe termen lung.”

O altă explicaţie a excedentului de locuinţe stă şi în faptul că mulți studenți preferă să împartă cheltuielile, aşadar se închiriază mai puţine apartamente.

Student: „Cred că este mai benefic pentru fiecare, pentru costuri, pentru utilități, se-mpart toate.”

Însă, în oferta vastă, se regăsesc şi cei care au ţinut la preţ, în speranţa că vor câştiga mai mult la început de an universitar şi după creşterea TVA. De pildă, pe o platformă de tranzacții imobiliare, creșterea ofertei este de 42 de procente, exact din aceste motive.

Ani Molosavlevici, agent imobiliar: „În ultimele două luni proprietarii le-au scos mai mult decât până acum."

Monica Dudău, reprezentant platformă online anunțuri imobiliare: „Unii proprietari, care ofereau locuințe la închiriere, s-ar putea să mizeze pe o evoluție ascendentă a chiriilor, în contextul în care o parte dintre cumpărători ar putea amâna achiziția și s-ar putea orienta către chirii, pe fondul majorării de TVA.”

În toate oraşele mari cei care intenţionează să se mute în chirie trebuie să ştie că vor da mai mult ca în anii trecuţi.

Dată publicare: 01-10-2025 20:09

