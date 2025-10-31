România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB

Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia.

Creșterea vine din marile proiecte de infrastructură finanțate din bani europeni și extinderea marilor orașe.

La Brașov se ridică cea mai mare Sală Polivalentă din țară - o investiție de 73 de milioane de euro, începută acum doi ani.



Călin Janta, Inginer: „Trebuie să finalizăm acest proiect anul viitor și îl vom finaliza”.



Proiecte de amploare se desfășoară în mai multe regiuni ale țării: pe coridoarele viitoarelor autostrăzi, în parcurile industriale și la periferia marilor orașe.

În ultimii șase ani, volumul construcțiilor a crescut cu 58 la sută, potrivit Eurostat. În Europa doar Italia ne depășește.



Silviu Pop, Analist Financiar: „România a înregistrat o evoluție explozivă a construcțiilor inginerești. Peste 200.000 de metri pătrați de spații comerciale noi care s-au construit în ultimii ani sau, de asemenea, avem o creștere de peste... aproape trei ori probabil în această perioadă a stocului de spații industriale închiriabile.”



Și segmentul rezidențial a accelerat vizibil.

Comună Șelimbăr, devenită practic o extensie a Sibiului, ilustrează această expansiune.



Cătălin Crăciun, Expert Imobiliar: „În ultimii 6 ani a existat o creștere masivă a construcțiilor de locuințe noi în sectorul rezidențial. Efectiv nu mai sunt foarte multe terenuri care să ofere o poziționare foarte bună, cel puțin la nivelul județului Sibiu”.

Datele Eurostat arată că sectorul construcțiilor aduce în România 8,2% din PIB – una dintre cele mai mari ponderi din Europa.

Silviu Pop, Analist Financiar: „Credem că vor rămâne în continuare substanțiale și investițiile private și investițiile publice în domeniul construcțiilor, fiindcă mai avem foarte multe lucruri de construit în România”.



Specialiștii spun că ritmul de construire va rămâne ridicat dacă România reușește să folosească la maximum fondurile europene disponibile.

