Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară

Stiri actuale
22-09-2025 | 12:38
×
Codul embed a fost copiat

În Capitală a început să fie un chin să ai mașină. Se înăspresc dramatic regulile pentru șoferii care parchează ilegal desi în oraș sunt foarte puține locuri de parcare.

autor
Valentina Neagu

Deja mii de mașini au fost ridicate doar de la începutul anului, iar unele primării de sector iau în calcul dublarea tarifelor pentru ridicarea transportul și depozitarea autoturismelor. Astfel, cei prinși în culpă riscă să achite spre 2.000 de lei.

Doar din 4 sectoare ale Capitalei au fost ridicate peste 11.000 de mașini. Unele erau abandonate, însă cele mai multe lăsate neregulamentar sau pe locurile de reședință pentru care proprietarii plătesc câteva sute de lei pe an.

Reporter: „Cât plătești pe an?”.

Locuitor: „Undeva la 600 de lei pe an cred”.

Citește și
Accident Suceava
Accident grav în Suceava. O familie cu doi copii a fost lovită pe trotuar de un șofer care ieșea cu mașina din parcare

Reporter: „Se întâmplă să îl mai găsești ocupat?”.

Locuitor: „Da, absolut. Și atunci sun la poliție de obicei.”

Locuitor: „Se sună la poliția locală și se vine și se ridică, dacă e plătită. Și de asta mă și risc și plătesc atâta, ca să am loc de parcare și când viu să nu găsesc ocupat”.

În general cetățenii reclamă la Poliția Locală că și-au găsit locul ocupat sau că nu pot să treacă pe trotuar. Agenții verifică situația pe teren, iar echipa de ridicare intervine, fixează mașina pe platformă și o transportă la depozit. Proprietarul își poate recupera vehiculul abia după ce plătește.

Ridicarea costă în medie 200 de lei, transportul 150, iar depozitarea alți 150 de lei. La această sumă se adaugă amenda poliției locale pentru staționare neregulamentară, în medie 800 de lei. Așadar, prima zi poate ajunge la 1300 de lei.

Fiecare zi în plus costă câteva zeci de lei, în funcție de sector. Iar în cazul în care lăsați mașina pe un loc de reședință, în afara programului permis afișat pe panourile publice, amenda poliției este înlocuită de una stabilită local, de până la 1.000 de lei.

La Consiliul Local al Sectorului 3 a fost deja votat un proiect care aproape că dublează aceste tarife. Astfel că dacă un șofer își lasă mașina neregulamentar ar urma să dea într-o singură zi 1.800 de lei, echivalentul unei rate pentru o mașină nouă.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3:Conform legii noi calculăm cât ne costă salariile, utilajele, mentenanța utilajelor, carburanții, materialele, frânghii și marea, scumpă taxă de drum. Toate se regăsesc în preț. Că ăsta e costul lunar, ori 20-30 de ridicări avem pe lună per fiecare mașină și asta ne dă costul.”

Atenție, locurile marcate cu albastru sunt cele cu plată și aparțin Primăriei Generale. Au un tarif de 5 lei ora, însă puteți să găsiți și locuri marcate cu alb care țin de sectoare și pot avea tarife diferite.

Cum a reușit o companie turcească cu legături rusești să intre în piața românească a bitumului și să acceseze fonduri publice

Sursa: Pro TV

Etichete: amendă, primaria capitalei, locuri de parcare,

Dată publicare: 21-09-2025 19:27

Articol recomandat de sport.ro
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Citește și...
Momentul în care șoferița beată și cu permisul anulat a ucis un bărbat cu bolidul și a fugit de la fața locului. VIDEO
Stiri actuale
Momentul în care șoferița beată și cu permisul anulat a ucis un bărbat cu bolidul și a fugit de la fața locului. VIDEO

Este anchetă în Ilfov, după ce o tânără de 29 de ani a accidentat mortal miercuri noapte, un bărbat, în orașul Popești-Leordeni, lângă București. Șoferița a fugit de la fața locului și a fost găsită joi dimineața, într-o parcare de pe autostrada A0.

Accident grav în Suceava. O familie cu doi copii a fost lovită pe trotuar de un șofer care ieșea cu mașina din parcare
Stiri actuale
Accident grav în Suceava. O familie cu doi copii a fost lovită pe trotuar de un șofer care ieșea cu mașina din parcare

Scene șocante, luni dimineață, în Suceava. O familie cu doi copii a fost lovită pe trotuar de o mașină care ieșea dintr-o parcare. Mama celor mici a suferit răni grave.

Un român și-a uitat soția într-o parcare, pe o autostradă din Germania. A condus 70 km până să-și dea seama
Stiri Diverse
Un român și-a uitat soția într-o parcare, pe o autostradă din Germania. A condus 70 km până să-și dea seama

Un român a avut parte de probleme după ce și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Doar fiul lor și-a dat seama că mama lipsește, după 45 de minute.

Taxa de parcare pe locurile albastre din București: De ce mulți șoferi plătesc peste 6 lei, deși tariful oficial e de 5 lei
Stiri Diverse
Taxa de parcare pe locurile albastre din București: De ce mulți șoferi plătesc peste 6 lei, deși tariful oficial e de 5 lei

Deși tariful oficial pentru parcările publice "albastre" din București este afișat ca fiind de 5 lei pe oră, mulți șoferi ajung să plătească sume considerabil mai mari, ajungând chiar și la peste 6 lei pe oră.

Cântăreţ de narcocorridos, ucis în Mexic. Solistul Enigma Norteno a fost împuşcat la Zapopan
Stiri externe
Cântăreţ de narcocorridos, ucis în Mexic. Solistul Enigma Norteno a fost împuşcat la Zapopan

Un cântăreţ de "narcocorridos" (ode muzicale închinate baronilor drogurilor) a fost ucis într-o parcare din vestul Mexicului, a indicat pentru AFP parchetul statului Jalisco.

Recomandări
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și două județe după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon
iBani
Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon

Din această lună, putem trimite sau primi bani doar în baza numărului de telefon și între bănci diferite, fără să mai fie nevoie de codul IBAN. Este un serviciu adoptat de majoritatea băncilor din România.

Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale
iLikeIT
Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale

Rețelele sociale sunt pline de conținut generat de Inteligența Artificială - uneori chiar de știri false. Algoritmii nu fac diferența, iar minciunile se răspândesc mai repede decât adevărul. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Septembrie 2025

03:12:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28