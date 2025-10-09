„Școala altfel”, transformată într-o vacanță costisitoare. Unele școli fac excursii în Dubai sau Las Vegas, de mii de euro

09-10-2025 | 19:58
Ministerul Educației le amintește profesorilor că programele „Școala altfel” și „Săptămâna Verde” au un scop educativ nu recreativ.

autor
Doina Plăcintă

Mesajul vine după ce tot mai multe școli organizează excursii costisitoare, unele în străinătate. În județul Cluj inspectoratul școlar a emis reguli pentru a limita aceste practici.

Mai mulți părinți din Cluj s-au plâns Inspectoratului Școlar că programul "Școala Altfel" a ajuns să îi coste mult, deși activitățile desfășurate nu ar trebui să implice nicio cheltuială. Unele unități de învățământ au fost de acord, de exemplu, cu excursii în străinătate.

Camelia Moldovan, Director Adjunct Colegiul „Emil Racoviţă”: „Pentru că interesul școlar al copiilor. Este pentru a-și continua studiile în străinătate și sunt foarte interesați că să viziteze universități din străinătate. Au mai fost organizate excursii în acest scop și în Italia.”

Șustag Zeno, fondatorul unei comunități online de elevi și părinți: „Se întâmplă următorul lucru: În unitățile de învățământ există parteneriate nelalocul lor cu anumite agenții de turism. Am fost informat de părinți despre diverse situații, inclusiv despre organizarea unor excursii în Dubai sau în Las Vegas, cu costuri de 3.000-6.000 de euro, per elev.”

Ca să oprească fenomenul, Inspectoratul Școlar din Cluj a trimis instrucțiuni ferme către unitățile de învățământ.

„Directorii nu vor aproba cuprinderea în aceste săptămâni tematice a activităților de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor în țară sau străinătate” și „Sunt interzise activitățile care implică costuri din partea părinţilor!”

Sorin Ion, Secretar de Stat în Ministerul Educației:„Săptămâna „Școala Altfel” nu este o săptămână de vacanță, este o săptămână de activități didactice. E greu să ne imaginăm că este necesară o excursie în străinătate pentru a aborda o temă din programa școlară pe care poți să o abordezi foarte bine în România.”

Excursiile plătite încalcă, de altfel, regulile de organizare a „Școlii Altfel” care precizează că „nu sunt permise deplasări ale elevilor care presupun costuri și pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare”

Regulile țin cont și de faptul că orice plată ar putea restricționa unor elevi accesul la activitățile din program.

Marian Staș, expert în Educației: „În România învățământul este gratuit așa încât a face altceva indiferent că e pe banii părinților sau nu, în aceste condiții este incorect, este unfair pentru alți părinți care nu își pot permite așa ceva și este ilegal.”

Programul „Școala Altfel” se poate organiza din septembrie până în aprilie, anul viitor.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 09-10-2025 19:57

